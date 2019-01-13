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Бытовой газ взровался в жилом доме в Ростовской области
14.01.2019 07:17 — Новости Мира | БелТА
Фото из архива
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жилом доме в городе Шахты около 6.00 произошел взрыв бытового газа, обрушились два этажа - восьмой и девятый, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
На данный момент известно, что эвакуированы 140 человек, пятеро спасены, повреждения получили четыре квартиры. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы.-0-
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жилом доме в городе Шахты около 6.00 произошел взрыв бытового газа, обрушились два этажа - восьмой и девятый, сообщает ТАСС со ссылкой...
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