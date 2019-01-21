В Афганистане при атаке талибов на военную базу погибли 126 человек

Боевики террористической группировки «Талибан» напали на тренировочный лагерь военных в афганской провинции Вардак. По данным источника Reuters, в результате инцидента погибли 126 сотрудников базы.

Нападавшие сначала врезались в КПП на автомобиле, в котором была взрывчатка, а затем — после взрыва — открыли огонь по военнослужащим. Ответным огнем они были убиты.

Атака боевиков на афганских военных по количеству жертв стала крупнейшей с апреля 2017 года. Тогда в результате нападения талибов на военную базу в провинции Балх были убиты, по официальным данным, 140 военнослужащих.