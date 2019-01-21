ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Афганистане при атаке талибов на военную базу погибли 126 человек

22.01.2019 06:04 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Боевики террористической группировки «Талибан» напали на тренировочный лагерь военных в афганской провинции Вардак. По данным источника Reuters, в результате инцидента погибли 126 сотрудников базы.

Нападавшие сначала врезались в КПП на автомобиле, в котором была взрывчатка, а затем — после взрыва — открыли огонь по военнослужащим. Ответным огнем они были убиты.

Атака боевиков на афганских военных по количеству жертв стала крупнейшей с апреля 2017 года. Тогда в результате нападения талибов на военную базу в провинции Балх были убиты, по официальным данным, 140 военнослужащих.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Атака боевиков на афганских военных по количеству жертв стала крупнейшей с апреля 2017 года. Тогда в результате нападения талибов на военную базу в провинции Балх...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Тереза Мэй отвергла идею второго референдума о «брексите»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Полымя
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика