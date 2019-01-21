Требовавшего изменить курс самолета Сургут - Москва мужчину задержали. Возбуждено дело за угон

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия.

«По предварительным данным, 22 января 2019 года мужчина, находящийся в состоянии опьянения, являвшийся пассажиром рейса „Сургут-Москва“, угрожая, что у него находится оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Днем 22 января пассажир авиарейса Сургут — Москва потребовал изменить курс судна . По некоторым данным, он хотел лететь в Афганистан. Самолет посадили в Ханты-Мансийске.