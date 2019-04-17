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Северная Корея провела испытание нового тактического управляемого оружия
18.04.2019 06:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В КНДР в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына испытали тактическое управляемое оружие нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
О каком именно оружии идет речь, в публикации не уточняется. Однако агентство отмечает, что в ходе испытаний были проверены его проектированные показатели, которые были «высоко оценены за особенный метод наведения полета и мощную боеголовку». Где прошли испытания не сообщается.
Ким Чен Ын назвал завершение разработки оружия «очень весомым» событием для усиления армии.
Как отмечает Reuters, с момента завершения второго саммита лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа во вьетнамском Ханое это первое испытание, о котором Пхеньян объявил публично. В то же время, испытания тактического оружия не представляют угрозы территории Соединенных Штатов, в отличии от тестирования баллистических ракет большой дальности.
В марте американское издание National Public Radio сообщило, что Северная Корея в ближайшем будущем готовится к запуску ракеты, возможно космической. Издание ссылалось на спутниковые снимки американской компании DigitalGlobe объекта Sanumdong, на котором, по данным СМИ, КНДР собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет.
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О каком именно оружии идет речь, в публикации не уточняется. Однако агентство отмечает, что в ходе испытаний были проверены его проектированные показатели, которые...
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