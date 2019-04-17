Северная Корея провела испытание нового тактического управляемого оружия

Источник материала: Tut.by

В КНДР в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына испытали тактическое управляемое оружие нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

О каком именно оружии идет речь, в публикации не уточняется. Однако агентство отмечает, что в ходе испытаний были проверены его проектированные показатели, которые были «высоко оценены за особенный метод наведения полета и мощную боеголовку». Где прошли испытания не сообщается.

Ким Чен Ын назвал завершение разработки оружия «очень весомым» событием для усиления армии.

Как отмечает Reuters, с момента завершения второго саммита лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа во вьетнамском Ханое это первое испытание, о котором Пхеньян объявил публично. В то же время, испытания тактического оружия не представляют угрозы территории Соединенных Штатов, в отличии от тестирования баллистических ракет большой дальности.

В марте американское издание National Public Radio сообщило, что Северная Корея в ближайшем будущем готовится к запуску ракеты, возможно космической. Издание ссылалось на спутниковые снимки американской компании DigitalGlobe объекта Sanumdong, на котором, по данным СМИ, КНДР собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет.