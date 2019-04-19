«В зале есть человек, который может совершить теракт». Прошли теледебаты с участием Порошенко

Источник материала: Tut.by

После дебатов кандидатов в президенты Украины на стадионе «Олимпийский» Петр Порошенко отправился в студию Общественного телевидения. Там по закону должны были проходить дебаты претендентов на главный пост страны. Владимир Зеленский, как и заявлял ранее, на встречу не поехал.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда Порошенко вошел в студию Общественного телевидения, ведущая заявила, что в студии может присутствовать человек, который может совершить террористический акт.

«Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня просят сказать об этом в эфире, и я объявляю об этом для того, чтобы те, кто боится, могли покинуть зал», — сказала она.

Петр Порошенко покинуть студию отказался. Позже уточнили, что звонок с угрозой поступил в милицию.

Действующий глава государства сразу же заявил, что должен будет раньше покинуть мероприятие, т. к. у него запланирован разговор по телефону с Госсекретарем США Майклом Помпео. Потом он ответил на несколько вопросов журналистов, после чего встреча завершилась.

В Службе безопасности Украины сообщили, что зафиксировали анонимный звонок о минировании студии ТВ. В пятницу также были звонки о минировании НСК «Олимпийский». По данным СБУ, эти звонки поступали из РФ.

«СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании Общественного телевидения. Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ», — сообщила агентству Интерфакс-Украина спикер СБУ Елена Гитлянская.