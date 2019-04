Восемь взрывов на Пасху на Шри-Ланке: задержаны подозреваемые

Источник материала: Tut.by

Семь человек задержаны в связи со взрывами в отелях и католических храмах на Шри-Ланке, сообщает корреспондент Би-би-си. По данным министра обороны страны, большинство атак осуществили смертники. В воскресенье на Шри-Ланке произошли восемь взрывов, в результате которых погибли не менее 160 человек.

Во время операции по задержанию подозреваемых в Коломбо были убиты трое полицейских.

Правительство страны объявило о введении комендантского часа — пока что бессрочно, «до последующего уведомления». Также принято решение закрыть доступ ко всем крупным соцсетям и интернет-мессенджерам.

«Правительство решило заблокировать все платформы соцсетей, чтобы не допустить распространения неверной и неправильной информации. Это лишь временная мера», — заявил пресс-секретарь президента страны Удая Сеневиратне.

Последний взрыв, произошедший в пригороде Коломбо Дематагода, был осуществлен смертником, сообщает Франс пресс со ссылкой на местную полицию. Помимо самого нападавшего, погибли трое полицейских.

Чуть раньше в тот же день еще 160 человек погибли и несколько сотен получили ранения в результате серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки — в день, когда многие христианские конфессии отмечают праздник Пасхи.

Среди погибших — по меньшей мере девять иностранцев, уточняет Франс пресс со ссылкой на источники в местной полиции.

Погибших и пострадавших среди российских граждан нет, заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что российское посольство продолжает проверять информацию. Пока известно, что среди людей, получивших ранения, есть граждане Китая.

Изначально сообщалось по меньшей мере о шести взрывах, прогремевших в церквях сразу в нескольких городах — Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо — во время пасхальных служб, а также в гостиницах «Шангри-Ла», «Синнамон Гранд» и «Кингсбери» (все три отеля находится в центре столицы островного государства — города Коломбо).

Около двух часов спустя прогремел седьмой взрыв — также в одном из столичных отелей. Погибли два человека: оба — сотрудники полиции. А еще спустя около получаса — восьмой.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападения. Однако министр обороны страны Руван Виджеваранде утверждает, что их организаторы взрывов известны властям.

«Мы думаем, что все виновные, причастные к этому ужасному теракту, будут арестованы в ближайшее время. Они установлены, и в ближайшее время их арестуют», — заявил министр.