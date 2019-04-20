Восемь взрывов на Пасху на Шри-Ланке: задержаны подозреваемые

Источник материала: Tut.by

Семь человек задержаны в связи со взрывами в отелях и католических храмах на Шри-Ланке, сообщает корреспондент Би-би-си. По данным министра обороны страны, большинство атак осуществили смертники. В воскресенье на Шри-Ланке произошли восемь взрывов, в результате которых погибли не менее 160 человек.



Фото: Reuters

Во время операции по задержанию подозреваемых в Коломбо были убиты трое полицейских.

Правительство страны объявило о введении комендантского часа — пока что бессрочно, «до последующего уведомления». Также принято решение закрыть доступ ко всем крупным соцсетям и интернет-мессенджерам.

«Правительство решило заблокировать все платформы соцсетей, чтобы не допустить распространения неверной и неправильной информации. Это лишь временная мера», — заявил пресс-секретарь президента страны Удая Сеневиратне.

Последний взрыв, произошедший в пригороде Коломбо Дематагода, был осуществлен смертником, сообщает Франс пресс со ссылкой на местную полицию. Помимо самого нападавшего, погибли трое полицейских.

Чуть раньше в тот же день еще 160 человек погибли и несколько сотен получили ранения в результате серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки — в день, когда многие христианские конфессии отмечают праздник Пасхи.



Фото: Reuters

Среди погибших — по меньшей мере девять иностранцев, уточняет Франс пресс со ссылкой на источники в местной полиции.

Погибших и пострадавших среди российских граждан нет, заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что российское посольство продолжает проверять информацию. Пока известно, что среди людей, получивших ранения, есть граждане Китая.

Изначально сообщалось по меньшей мере о шести взрывах, прогремевших в церквях сразу в нескольких городах — Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо — во время пасхальных служб, а также в гостиницах «Шангри-Ла», «Синнамон Гранд» и «Кингсбери» (все три отеля находится в центре столицы островного государства — города Коломбо).

Около двух часов спустя прогремел седьмой взрыв — также в одном из столичных отелей. Погибли два человека: оба — сотрудники полиции. А еще спустя около получаса — восьмой.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападения. Однако министр обороны страны Руван Виджеваранде утверждает, что их организаторы взрывов известны властям.

«Мы думаем, что все виновные, причастные к этому ужасному теракту, будут арестованы в ближайшее время. Они установлены, и в ближайшее время их арестуют», — заявил министр.

Devastating to see images from @stjohnambulance friends in Sri Lanka who are providing response to the devastating attacks this Easter Sunday pic.twitter.com/Oy8tewX5K6 — Carl Makins (@makins_carl) 21 апреля 2019 г.

В социальных сетях можно найти фотографии, сделанные внутри одной из церквей — храме святого Себастьяна в Негомбо, — с разрушенным потолком и кровью на скамьях.

Источник в больнице Баттикалоа сообщил Би-би-си, что только там число погибших достигает 27 человек. Агентству Рейтер источник в полиции сообщил о более чем 50 погибших в Негомбо. В Национальном госпитале Коломбо — еще по меньшей мере 45 тел, включая всех погибших иностранцев.

После разгрома группировки «Исламское государство», запрещенной во многих странах, включая Россию, появились опасения, что возвращающиеся на Шри-Ланку боевики могут представлять угрозу безопасности страны.

Христиане — в основном католики — составляют одно из трех крупных религиозных меньшинств на Шри-Ланке. Согласно национальной переписи 2012 года, в стране с населением около 22 млн человек 70% — буддисты, 12,6% — индуисты, 9,7% — мусульмане, христиан — около 7,6%.

Большая часть христианского населения острова сосредоточена в нескольких административных округах на западном побережье и в меньшей степени на севере. В Западной провинции, где расположены Коломбо и Негомбо, доля христианского населения оценивается в 13%.



Фото: Reuters

Пострадавший от сегодняшних взрывов город Баттикалоа расположен на восточном побережье страны, там преобладают последователи индуизма (65%) и мусульмане (25%), а христиане составляют порядка 9% населения.

В 1983—2009 годах на Шри-Ланке шла гражданская война между центральным правительством и группировкой «Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ), которая ставила своей целью создание на острове отдельного государства тамилов — второй по численности (11%) этнической группы.

«Тигры» на протяжении ряда лет контролировали районы со значительной долей мусульманского населения и за это время развернули в отношении последователей ислама широкие репрессии: сотни человек были убиты, сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома. Гражданская война закончилась победой правительственных сил.

В 2014 году лидеры исламского сообщества Шри-Ланки предупреждали правительство о вероятности радикализации мусульман при поддержке международных исламистских группировок. В 2016 году министр юстиции Шри-Ланки заявил, что 32 человека из «принадлежащих к элите, хорошо образованных мусульманских семей» примкнули к группировке ИГ (запрещена в России) в Сирии.

Позже появлялись свидетельства об активности последователей ИГ на самом острове. В январе этого года в деревне на восточном побережье был обнаружен тренировочный лагерь, где, как позже сообщили власти, готовились к террористическим атакам члены ИГ. Сообщалось, что они планировали взорвать древние буддистские монументы в городе Анурадхапура.

По данным агентства Франс пресс, ранее в этом месяце глава шри-ланкийской полиции составил служебную записку, в которой, ссылаясь на информацию, полученную от зарубежных разведслужб, предупреждал о возможных террористических атаках на церкви со стороны местных исламистов.