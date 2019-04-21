Главные успехи и неудачи Петра Порошенко на посту президента Украины

Источник материала: Tut.by

Подсчет голосов все еще продолжается, но уже сейчас понятно, что во втором туре на выборах президента Украины победил Владимир Зеленский, а Петр Порошенко проиграл. TUT.BY вспомнил его главные успехи и неудачи на посту президента Украины.



Фото: Вадим Замировский TUT.BY

И в Украине и за ее пределами принято считать, что за все, что происходит в стране несет ответственность именно президент. Но это не так. Полномочия президента Украины жестко закреплены в Конституции, и согласно ей он в первую очередь отвечает за внешнюю политику, в частности ведет переговоры и заключает международные договоры, назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины, может дать гражданство или отозвать его. Во всем остальном — от назначения премьер-министра до объявления войны президент Украины зависит от решений Верховной Рады. Поэтому винить Петра Порошенко во всех бедах Украины будет несправедливо. Но многое зависело и от него.

Безвиз

Граждане Украины получили право свободного передвижения в страны Европейского союза. Это было одно из главных предвыборных обещаний Петра Порошенко в 2014 году — он гарантировал, что добьется «безвиза» в течение первого года своих полномочий. Сроки выдержать ему не удалось , но фактически он выполнил обещание и с июня 2017 года украинцы могут ездить в Евросоюз по биометрическому паспорту.

«Это обратный отсчет к необратимым изменениям. Это будет окончательное „прощай“ российской империи и слова „back in the USSR“ мы будем слышать только слушая Beatles и никогда больше не вернемся в Советский Союз, потому что мы — гордая и свободная демократическая нация, возвращаемся к семье европейских народов. И я горжусь, что нам это удалось», — сказал Порошенко на торжественно церемонии по случаю начала действия безвизового режима с ЕС.



Фото: пресс-служба президента Украины

Как отчитался сам Петр Порошенко в январе 2019 года, за полтора года «безвиза» им воспользовались 2 миллиона украинцев.

Демографическая ситуация

А вот ухудшению демографической ситуации в стране «безвиз» поспособствовал. Украинцы стали массово покидать родину — уезжая за границу на заработки, они стали массово оседать в странах ЕС, большая часть из них находятся на нелегальном положении. По данным МИД Украины, только в одной только Польше проживает около 1,4 миллиона украинцев. Украинцы также массового мигрируют в страны с крепкой украинской диаспорой — Канаду, США и так далее.

«У нас действительно катастрофическая ситуация. Ежегодно около миллиона украинцев уезжают. Мы считаем, что, к сожалению, эта негативная тенденция в ближайшее время сохранится», — подчеркнул глава МИД Украины Павел Климкин в сентябре 2018 года.

«Безвиз» далеко не единственная причина убыли населения. По данным на 2018 год рождаемость в Украине составляет 10,1 рождений на 1000 человек (190-е место в мире), а смертность 14,3 смертей на 1000 человек (6-е место в мире). Если простым языком — украинцев умирает больше, чем рождается.

Население Украины * Год Численность населения 2014 45 410 071 2015 42 910 885 2016 42 738 070 2017 42 558 328 2018 42 364 933 2019 42 122 657 * Данные Украстата . С 2015 года — без учета населения Крыма. Статистика также не учитывает граждан Украины, уехавших за границу.

Изменить демографическую ситуацию могла бы экономическая стабильность, но последние пять лет Украина так и не достигла показателей «дореволюционного» 2013 года.

Экономическая ситуация

Несмотря на то что президент Украины формально не отвечает за экономические показатели, он может опосредованно влиять на них — предлагая или отвергая реформы, одобряя или не одобряя заимствования, а также предлагая назначить тех или иных чиновников на пост главы Нацбанка, главы Минфина и так далее. С учетом того, что практически все пять лет у Порошенко было согласие с парламентским большинством Верховной Рады, все успехи и промахи в экономической сфере так или иначе его касаются.

Во время своей первой предвыборной кампании Петр Порошенко упирал на то, что у него есть план по восстановлению страны, привлечению инвестиций, налоговым и экономическим реформам. Если посмотреть на цифры и кратко резюмировать: по большей части не получилось.

Потеря территорий, постоянные боевые действия на востоке Украины значительно ухудшили экономическое положение. Украина потеряла часть рынка СНГ, а соглашение о зоне свободной торговли с ЕС пока не компенсировало потери . На данный момент страна зависит от внешних заимствований , а на обслуживание долгов только в 2019 году Украина потратит треть своего бюджета .

Но кое-что удалось сделать — предлагаемая Порогенко налоговая реформа позволила уменьшить количество налогов с 22 до 11. Инвесторы, несмотря на высокие риски, продолжают вкладывать деньги в экономику Украины, пусть и не так активно, как в докризисные времена (в 2013 году объем инвестиций составил 5,4 млрд долларов, в 2018-м — 2,5 млрд долларов).

Основные показатели * Показатель, дата 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2018 Золото-валютные резервы, млрд долларов 20,4 7,5 20,8 Госдолг, млрд долларов 73,08 69,79 78,32 ВВП, млрд долларов 183,3 131,8 131,0 ВВП на душу населения, долларов 4030,3 3014,6 3133,0 Инфляция, % 0,5 24,9 9,8 Курс гривны к доллару, по данным НБУ 7,99 15,77 27,69 Средняя зарплата, в долларах 452 254 381 * Данные Минфин Медиа

Тем не менее, по данным МВФ, Украина является самой бедной страной Европы. По статистике, четверть населения живет за чертой бедности, во многом этому способствуют существенно возросшие тарифы на коммуналку.

Роттердам + и Дюссельдорф +

В 2014 году Порошенко обещал, что через два года Украина станет энергетически независимой от других государств, а цены на энергоносители упадут. Спустя пять лет в стране наблюдается обратная тенденция.

Украина отказалась от покупки газа в России и закупает его по реверсу в странах Европы. То есть российский газ идет транзитом через территорию Украины европейским потребителям, после чего европейские потребители продают его Украине. Стоимость газа рассчитывается по схеме «Дюссельдорф +»: котировки цены газа в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.

Таким образом четкой цены на газ для Украины нет. По данным министерства экономического развития и торговли Украины , в марте 2019 года средняя цена на импортный природный газ для страны составила 263 доллара за тысячу кубометров, в декабре прошлого года — 329 долларов, в январе — 317 долларов, в то время как цена «Газпрома» составляла 238,55 долларов за тысячу кубометров

Схожая схема, только под названием «Роттердам +» действует для поставок угля. После того, как Киев потерял контроль над частью Донецкого угольного бассейна, было принято решение покупать уголь на международной бирже в Нидерландах, куда он, в свою очередь, попадает из ЮАР и Южной Америки. Стоимость топлива определяет следующая формула: цена угля в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + стоимость его доставки в Украину.



Уголь на Трипольской ТЭС в Киевской области. Фото: Reuters

Что это означает для простых украинцев? Рост тарифов на газ, электроэнергию, водоснабжение и отопление.

Тарифы на коммунальные услуги * Услуга / год декабрь 2013 декабрь 2014 апрель 2019 Электроэнергия до 100 кВт, копеек 1 кВт⋅час 28,02 36,6 90 Природный газ за 1 куб. метр, грн 0,72 1,089 8,54 Отопление за кв. метр, грн 2,91 9,22 31,55 Холодная вода за 1 куб. метр, грн 3,18 7,46 20,37 * По данным в Киеве

Средний счет за услуги ЖКХ для одной семьи, проживающей в трехкомнатной квартире в Киеве, составлял зимой порядка 2800 гривен (около 105 долларов). В декабре 2013 года — около 20 долларов по курсу.

«Распродажа» империи

Возможно, украинцы бы с большим пониманием относились к экономическим трудностям, если бы президент страны сдержал свое обещание о продаже своей бизнес-империи.

«Если меня изберут президентом Украины, я буду играть честно и продам концерн Roshen. На посту президента я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии Украины», — пообещал во время предвыборной кампании 2014 года тогда еще кандидат в президенты Украины Петр Порошенко. При этом он ничего не сказал о других своих активах в АПК, ритейле, финансовом секторе, медиа и медицине.

После избрания на пост президента Порошенко заявил о передаче своей доли Roshen в так называемый «слепой траст» под управлением международной банковской группы Rothschild & Co. Предполагалось, что траст займется поиском потенциальных покупателей — было даже получено реальное предложение от Nestle, но до сделки так и не дошло. Швейцарцы предложили 1 млрд долларов, президент Украины оценил Roshen втрое дороже.



Фабрика Roshen в Виннице. Фото: Reuters

В итоге за пять лет Петр Порошенко продал только один свой актив — судостроительный завод «Кузня на Рыбальском». При этом за минувшее время его состояние выросло, и сейчас Петр Порошенко занимает 6-е место в списке самых богатых людей Украины.

Состояние Петра Порошенко * Год 2014 2015 2016 2017 2018 Состояние, млн долларов 816 979 949 1000 1100 * По оценкам Dragon Capital, рейтинги опубликованы в журнале «Новое время»

«АТО должна и будет длиться часы»

Но и растущее благосостояние могли бы простить избиратели Петру Порошенко, если бы он все же сдержал свое самое главное обещание.

«Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться 2−3 месяца. Она должна и будет длиться часы…» — заявил Порошенко в мае 2014 года.

Военные действия на Донбассе продолжаются до сих пор. По данным ООН, за период с апреля 2014 года по декабрь 2018-го на востоке Украины погибли от 12 800 до 13 000 человек.



Встреча в «нормандском формате» — глав Германии, Франции, России и Украины в Минске. 11 февраля 2015 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

А мирный процесс по урегулированию ситуации на востоке Украины, который начался и до сих пор продолжается на минской переговорной площадке, спустя пять лет находится в тупике — стороны даже не могут согласовать обмен военнопленными.

Справедливости ради отметим, что в прошлом году Петр Порошенко принес извинения за свое обещание, данное в мае 2014 года.

«Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям…», — сказал Порошенко в августе 2018 года.

Провал в борьбе с коррупцией

После прихода Порошенко к власти в Украине началась массовая реформа правоохранительной системы — милиция была ликвидирована, а вместо нее появилась Национальная полиция. Судебная реформа лишила Верховную Раду права назначать судей, а самих судей лишила неприкосновенности. В органах прошла массовая люстрация. В Украине появились Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Предполагалось, что принятые меры помогут если не победить, то снизить уровень коррупции в стране.

Ежедневно в украинских новостях появляется информация о коррупции в бизнесе, государственных и военных структурах. Но за минувшие пять лет ни одно из громких «коррупционных» дел не было доведено до конца.

В марте 2015 года прямо на заседании Кабмина Украины был задержан руководитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий. Чиновников обвинили в создании преступной схемы закупки горючего. В сентябре 2015 года под прицелом десятка телекамер СБУ и Генпрокуратура в стенах парламента задерживали за взяточничество нардепа Игоря Мосийчука. В том же году по подозрению в хищении средств благотворительных фондов был арестован лидер партии «Укроп» Геннадий Корбан. Бывший глава Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ) Роман Насиров был задержан в марте 2017 года прямо на больничной койке. В ноябре того же года был задержан сын главы МВД Арсена Авакова, Александр Аваков — по делу о растрате государственных средств. В феврале 2018-го по подозрению в отмывании денег на тендерах в СИЗО попал мэр Одессы Геннадий Труханов. Никто из этих людей не был осужден за коррупцию — в отношении некоторых расследование было прекращено, дела других застряли в судах.

А коррупционный скандал , который разгорелся в 2019 году, затронул и самого Петра Порошенко.

Ближайший деловой партнер Порошенко, Олег Гладковский (ранее носил фамилию Свинарчук), до недавних пор занимал должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сына, Игоря Гладковского обвинили в том, что он контрабандой завозил из России комплектующие детали и запчасти, а потом продавал их украинским оборонным предприятиям по сильно завышенным ценам. В журналистском расследовании подчеркивалось, что сын замсекретаря СНБО согласовывал договоры с помощью своего отца, а в схемах были задействованы несколько предприятий, в том числе и судостроительный завод «Кузня на Рыбальском», который то время принадлежал Петру Порошенко.



16 марта 2019 года в Киеве прошла акция «Свинарчуков Порошенко — за решетку!» националистических организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины». Поводом для демонстрации протеста стали хищения в госконцерне «Укроборонпром». Фото: Reuters

Петр Порошенко был вынужден уволить из СНБО своего экс-партнера по бизнесу Олега Гладковского и поручил правительству проверить на полиграфе весь руководящий состав госконцерна «Укроборонпром».

Петра Порошенко упрекают в плохом подборе кадров, а кадры упрекают президента Украины. Особенно показательно выглядит судьба иностранных политиков и менеджеров, которых Петр Порошенко пригласил на руководящие должности.

Литовский бизнесмен, совладелец и один из управляющих шведской инвестиционной компании East Capital Айварас Абромавичус в декабре 2014 года возглавил Министерство экономического развития Украины. В феврале 2016 года попросил парламент рассмотреть вопрос о его отставке, так как украинские власти блокируют реформы. По словам министра, у него больше не осталось желания «быть ширмой для откровенной коррупции». Был отправлен в отставку в апреле 2016 года.

Бывший министр здравоохранения Грузии Александр Квиташвили в декабре 2014 года возглавил Министерство здравоохранения Украины. Был отправлен в отставку в апреле 2016 года «за отсутствие реформ».

Американка украинского происхождения Наталья Яресько возглавила в декабре 2014 года Министерство финансов. Ей удалось договориться с группой фондов-кредиторов о списании 20% основного долга страны по еврооблигациям (3,8 млрд долларов). Несмотря на успехи на своем посту, в апреле 2016 года вместе с правительством Арсения Яценюка была отправлена в отставку.

Поляк Лешек Бальцерович в 2016 году стал представителем президента в Кабмине Украины. Выступал за сокращение государственных расходов, отмену пенсионных льгот и повышение пенсионного возраста. В 2017 году решил не продлевать свой контракт и подал в отставку.

Эка Згуладзе заняла пост первого замглавы МВД в 2014 году и курировала создание новой патрульной полиции. А возглавляла национальную полицию Украины другой выходец из Грузии — Хатия Деканоидзе. Обе покинули свои посты в 2016 году.



Нацполиция Украины. Фото: Reuters

На должность главы железнодорожного монополиста «Укрзализныци», одной из крупнейших транспортных компаний Восточной Европы с численностью персонала в 270 тысяч человек в апреле 2016 года был приглашен поляк Войцех Бальчун. Не все предлагаемые им реформы — увеличение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки, сокращение количества пригородных поездов, и запуск новых маршрутов нашли понимание у украинских властей. В сентябре 2017 года Балчун подал в отставку и вернулся в Польшу. «С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать: наибольший успех в том, что я выжил и вернулся», — резюмировал он свой украинский опыт.

Но самым главным скандалистом из экспатов стал Михаил Саакашвили. В мае 2015 года он стал губернатором Одесской области, через полтора года подал в оставку. Саакашвили обвинил власти Украины и лично Петра Порошенко в препятствовании реформам и потакании коррупции. После ухода с поста возглавил партию «Движение новых сил» и стал призывать действующую власть сложить свои полномочия. Экс-губернатора лишили украинского гражданства и возбудили уголовное дело по статье «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». По мнению следствия, Саакашвили со сторонниками на деньги российских олигархов устраивал акции протеста против действующей власти. В феврале 2018 года его депортировали и запретили въезд в Украину на три года.



Фото: Reuters

Но некоторые иностранные менеджеры в Украине все же работают: экс-министр транспорта и водного хозяйства Польши Славомир Новак возглавил Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), Райвис Вецкаганс из Латвии занимает пост руководителя Администрации морских портов Украины (АМПУ), а словак Иван Миклош является ключевым экономическим советником премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

«Армия, язык, вера» — лозунг второй предвыборной кампании Петра Порошенко. И именно с этими тремя словами он связывает свои главные успехи на посту президента.

Армия в Украине — институт, которому больше всего доверяют украинцы. Петр Порошенко во время своего президентства уделял армии особое внимание. Он неоднократно надевал военную форму, ездил в расположение частей, передавал вооружения, награждал военных, был в зоне АТО. Свои слова он подтверждал и действиями — Порошенко заручился военной поддержкой стран Запада, благодаря чему в армию Украины стала поступать военная техника и вооружение, а инструкторы НАТО и американские военные занялись обучением украинских военных. К тому же расходы расходы на оборону и безопасность в Украине при Порошенко резко выросли: в 2014 году они составляли 3,3 миллиарда долларов, а в 2019 году превышают 7,8 миллиарда долларов.



Фото: Reuters

Впрочем, несмотря на регулярные реляции о рекордных затратах на военный бюджет, в ВСУ Украины хватает проблем: недостаточно высокий уровень денежного довольствия, традиционные низкие темпы обеспечения жильем, высокий процент самоубийств и убийств, отсутствие контрактных войск, высокий уровень коррупции — это далеко не полный список.

Петр Порошенко не раз заявлял о том, что государство не имеет права регламентировать язык общения граждан. При этом он инициировал законопроект о функционировании украинского языка как государственного, который уже 25 апреля рассмотрит Верховная рада. Проект направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Пр этом действие закона не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.

При Порошенко также был принят закон о языковых квотах на радио и телевидении: на ТВ передачи, фильмы и новости на украинском языке, должны составлять не менее 75% общей продолжительности эфира, а на радио должно звучать не менее 60% песен на украинском языке.

А вот с верой у Петра Порошенко получилось неожиданнее всего. В 2018 году Украина решила получить томос об автокефалии, или светским языком — грамоту о самоуправлении. В декабре при непосредственном участии Петра Порошенко была создана Православная церковь Украины (ПЦУ).

«Это — церковь без Путина. Это — церковь без Кирилла. Это — церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это — церковь с Богом и Украиной!» — сказал Порошенко, объявляя о ее создании .

В январе этого года ПЦУ получила томос, в Верховная рада Украины приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сменить название .



Томос в Киеве. Фото: пресс-служба президента Украины

К сожалению, получение томоса раскололо и духовенство, и верующих украинцев.

Порошенко проигрывает, но не сдается

21 апреля после оглашения результатов экзитпола Петр Порошенко обратился к украинцам из своего штаба в Киеве. Он поздравил Зеленского с победой и заявил, что остается в политике.

— Дорогие украинцы, уже со следующего месяца я сложу полномочия главы государства, так решило большинство украинцев. Я уйду из кабинета, но не уйду из политики. Я остаюсь в политике, потому что наша команда имеет успехи, которых достигла за пять лет. Никто не понимает, какой путь мы прошли за пять лет. Наша команда будет защищать украинский язык, армию. Когда на следующей неделе Верховная рада примет закон о языке, я буду счастлив и горд, что именно я его инициировал. Дорогие украинцы, хочу вам сказать, что новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную.

Успехи и неудачи Петра Порошенко на посту Украины 21 апреля оценили сами украинцы. Уже ясно, что он набрал менее четверти голосов .