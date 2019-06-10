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В Польше заявили о возможном обнаружении Янтарной комнаты, исчезнувшей в годы Второй мировой
11.06.2019 13:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Польше заявили о возможном обнаружении Янтарной комнаты — легендарного шедевра русских императоров, исчезнувшего после похищения немцами в годы Второй мировой войны. До конца июня польские исследователи намерены попасть в тоннель бункера, в котором могут скрываться сокровища.
На северо-западе Польши, возможно, нашли Янтарную комнату — знаменитый шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Второй мировой войны. Как
Специалисты убеждены, что люк в бункер не открывался последние 70 с лишним лет. До конца июня, после решения всех юридических формальностей участники операции намерены проникнуть внутрь. Для этого им необходимо убрать стокилограммовую бетонную плиту площадью 1,5×1,5 м, закрывающую вход, а также срубить выросшее над ним дерево. Глубина и длина секретного тоннеля пока неизвестны. По словам исследователей, многое указывает на то, что при отступлении нацистов вход был тщательно замаскирован, в частности засыпан землей.
«Используя профессиональный георадар, мы смогли установить местоположение подземного тоннеля.
После раскопок на месте, мы, фактически, обнаружили люк, который почти наверняка не открывался со времен войны», — рассказал сотрудник местного музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик.
Поиски легендарной Янтарной комнаты начались в Мамерках в Варминьско-Мазурском воеводстве в 2016 году, но до сих пор ни к чему не привели. В годы Второй мировой войны в местных лесах было построено 250 объектов, в том числе 30 железобетонных бункеров. При отходе с территории Польши немцам не удалось взорвать эти сооружения, в связи с чем появилось множество различных гипотез о скрытых там ценностях.
Янтарная комната была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I и впоследствии подарена им Петру I. В ее отделке преимущественно использовался янтарь — большой кабинет состоял из янтарных панелей, украшений и панно. Янтарная комната считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе.
В начале Великой Отечественной войны музейные ценности из Екатерининского дворца были вывезены в Новосибирск. Янтарную комнату решили не трогать из-за ее хрупкости. Панно оклеили сначала бумагой, затем марлей и ватой, чтобы защитить от взрывной волны.
Захватив и ограбив Екатерининский дворец, немцы похитили и Янтарную комнату.
Сообщения о новых «прорывах» в стремлении ученых и историков обнаружить сокровища Адольфа Гитлера, спрятанные на территории Германии или Польши, в СМИ появляются довольно часто. Так, в марте сообщалось о том, что в Германии найден дневник, описывающий тайники с сокровищами Третьего рейха.
Речь идет о дневнике офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра,
в котором автор рассказал о приказе Гитлера спрятать 260 грузовиков с сокровищами в 11 различных местах на территории Польши при отступлении нацистских частей.
Сам Олленхауэр выступал в этой операции как ключевая фигура, связующее звено между другими офицерами СС и местными аристократами, желавшими скрыть свои ценности от наступающих советских войск.
До последнего времени дневник офицера хранился в масонской ложе древнего немецкого города Кведлинбург в земле Саксония-Анхальт.
Историки и простые энтузиасты также не оставляют надежд на обнаружение Янтарной комнаты.
Так, в 2017 году таблоиды в очередной раз сообщили о ее обнаружении — тогда ее «нашла» в Германии команда из 73-летнего гомеопата Леонарда Блуме, 71-летнего специалиста по георадарам Петера Лора и 67-летнего Гюнтера Экардта, чья специальность обозначена в прессе просто как «ученый».
По мнению группы, утраченная Янтарная комната спрятана в пещере Принца неподалеку от Дрездена. О ее местонахождении им сообщил еще в 2001 году «надежный источник». Энтузиасты утверждают, что пещера использовалась нацистами, но упоминаний о ней в документах нет.
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До конца июня польские исследователи намерены попасть в тоннель бункера, в котором могут скрываться сокровища.
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