Журналиста Ивана Голунова взяли под государственную защиту

Источник материала: Tut.by

Корреспондента Ивана Голунова, который проходит как свидетель по делу о покушении на сбыт наркотиков, взяли под государственную защиту, сообщил «МБХ Медиа» адвокат Сергей Бадамшин, передает Медиазона .



Фото: Reuters

«Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю», — сказал он.

Согласно федеральному закону «О государственной защите», свидетелю могут предоставить личную охрану или средства индивидуальной защиты. В программу госзащиты также может входить переезд, замена документов, изменение внешности и места работы. Ведомство, отвечающее за свидетеля, должно обеспечить конфиденциальность его личных данных.

Оперативники УВД по ЗАО задержали Голунова 6 июня в районе Цветного бульвара. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков, однако он настаивал, что запрещенные вещества ему подкинули. Голунов рассказал, что его избили после задержания.

В поддержку спецкора выступили множество журналистов, общественных деятелей и активистов, во многих городах России прошли акции солидарности с задержанным. 11 июня обвинения с него были сняты, Голунова освободили.