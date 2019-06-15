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Журналиста Ивана Голунова взяли под государственную защиту
16.06.2019 20:46 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Корреспондента Ивана Голунова, который проходит как свидетель по делу о покушении на сбыт наркотиков, взяли под государственную защиту,
«Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю», — сказал он.
Согласно федеральному
Оперативники УВД по ЗАО задержали Голунова 6 июня в районе Цветного бульвара. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков, однако он настаивал, что запрещенные вещества ему подкинули. Голунов рассказал, что его избили после задержания.
В поддержку спецкора выступили множество журналистов, общественных деятелей и активистов, во многих городах России прошли акции солидарности с задержанным. 11 июня обвинения с него были сняты, Голунова освободили.
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Свидетелю могут предоставить личную охрану или средства индивидуальной защиты.
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