|
Водометы, резиновые пули и газ: на акции протеста в Тбилиси пострадали более полусотни человек
20.06.2019 23:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У парламента Грузии вечером 20 июня началась многотысячная акция протеста. По данным местных СМИ, участие в ней приняли от 7 до 10 тысяч человек. Оппозиция требовала отставки главы МВД, спикера парламента и внеочередных парламентских выборов. Причиной недовольства стало выступление в парламенте российского депутата. В столкновениях с полицией пострадали более полусотни человек.
Люди стали стихийно собираться у здания парламента в 19.00 по местному времени (18.00 по минскому). Оппозиция потребовала отставки главы МВД и председателя парламента. На выполнение требований властям дали час. После того как время истекло, протестующие попытались прорваться в здание, сообщила
Путь им преградили кордоны полиции, а также сотрудники отряда специального назначения. Министр внутренних дел п
Полиция призывала собравшихся разойтись и грозила применить спецсредства.
В спецназ полетели бутылки воды и другие предметы. Полиции удавалось сдерживать толпу, но несколько митингующих смогли прорваться во внутренний двор парламента.
Демонстранты вырывали из рук полицейских щиты и дубинки. В ответ силовики сначала стали запускать сигнальные огни против митингующих, а затем применили для разгона слезоточивый газ и резиновые пули.
Рассеявшиеся демонстранты, через какое-то время стали подтягиваться к парламенту вновь. Но и на помощь силовикам прибыли свежие силы полиции. Против протестующих применили водометы.
Полиция начала проводить задержания.
По данным
Видео:
В МВД Грузии
Министерство обещает «дать законную оценку призывам к массовым беспорядкам и попыткам вторжения в парламент».
С чего все началось
Протесты в Тбилиси начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы России Сергей Гаврилов.
Гаврилов открыл в парламенте заседание Межпарламентской ассамблеи православия. В этот момент он сидел в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Это возмутило депутатов от оппозиции из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», они прервали выступление и потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент.
По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и ее представитель не должен вести заседание.
Российские депутаты переместились в отель, возле него началась акция протеста. Когда россияне выходили из отеля, активисты облили их водой. Российские депутаты уехали из гостиницы под охраной, они уже покинули Грузию,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиция потребовала отставки главы МВД и председателя парламента. На выполнение этих требований властям дали час. После того как время истекло, протестующие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)