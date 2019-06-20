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Водометы, резиновые пули и газ: на акции протеста в Тбилиси пострадали более полусотни человек

20.06.2019 23:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У парламента Грузии вечером 20 июня началась многотысячная акция протеста. По данным местных СМИ, участие в ней приняли от 7 до 10 тысяч человек. Оппозиция требовала отставки главы МВД, спикера парламента и внеочередных парламентских выборов. Причиной недовольства стало выступление в парламенте российского депутата. В столкновениях с полицией пострадали более полусотни человек.


Фото: Reuters

Люди стали стихийно собираться у здания парламента в 19.00 по местному времени (18.00 по минскому). Оппозиция потребовала отставки главы МВД и председателя парламента. На выполнение требований властям дали час. После того как время истекло, протестующие попытались прорваться в здание, сообщила Грузия Online.

Путь им преградили кордоны полиции, а также сотрудники отряда специального назначения. Министр внутренних дел призвал демонстрантов подчиниться полиции, «немедленно прекратить нарушения закона и насилия, не следовать провокациям».



Полиция призывала собравшихся разойтись и грозила применить спецсредства.

В спецназ полетели бутылки воды и другие предметы. Полиции удавалось сдерживать толпу, но несколько митингующих смогли прорваться во внутренний двор парламента.


Демонстранты вырывали из рук полицейских щиты и дубинки. В ответ силовики сначала стали запускать сигнальные огни против митингующих, а затем применили для разгона слезоточивый газ и резиновые пули.


Рассеявшиеся демонстранты, через какое-то время стали подтягиваться к парламенту вновь. Но и на помощь силовикам прибыли свежие силы полиции. Против протестующих применили водометы.


Фото: Reuters


Фото: Reuters

Полиция начала проводить задержания.


По данным телеканала «Рустави-2», в стычках с полицией и при разгоне пострадали 30 гражданских и 39 полицейских. 12 человек госпитализированы.




Видео: Georgian Broadcaster

В МВД Грузии заявили, что применение спецсредств было обоснованным, так как акция «вышла за установленные законом рамки свободы выражения мнений и мирного собрания и приняла насильственный характер».

Министерство обещает «дать законную оценку призывам к массовым беспорядкам и попыткам вторжения в парламент».

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С чего все началось

Протесты в Тбилиси начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы России Сергей Гаврилов.

Гаврилов открыл в парламенте заседание Межпарламентской ассамблеи православия. В этот момент он сидел в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Это возмутило депутатов от оппозиции из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», они прервали выступление и потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент.

По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и ее представитель не должен вести заседание.

Российские депутаты переместились в отель, возле него началась акция протеста. Когда россияне выходили из отеля, активисты облили их водой. Российские депутаты уехали из гостиницы под охраной, они уже покинули Грузию, сообщает Meduza.


Фото: Reuters
 
 
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Оппозиция потребовала отставки главы МВД и председателя парламента. На выполнение этих требований властям дали час. После того как время истекло, протестующие...
 
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