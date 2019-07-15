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В правительстве Германии пришлось объяснять причину одышки у Меркель в Париже

15.07.2019 23:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт пояснил, почему у канцлера Ангелы Меркель была одышка во время ее выступления в Париже 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции. Объяснения пришлось давать на фоне нескольких приступов дрожи у канцлера.


Фото: Reuters

Меркель присутствовала в Париже во время праздничных мероприятий, где произнесла речь. Журналисты обратили внимание, что канцлер тяжело дышала во время своего выступления. Штеффен Зайберт заявил, что этому есть очень простое объяснение.

«Федеральный канцлер очень быстро поднялся по лестнице, чтобы вовремя добраться до ожидающих журналистов, а затем немедленно выступила перед публикой. Здесь нет ничего особенного, и, конечно, нет оснований для спекуляций», — подчеркнул Зайберт, пишет Rheinishe Post.

В последние несколько недель у канцлера случилось три приступа дрожи во время официальных мероприятий. Первый раз дрожь журналисты заметили во время встречи канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель тогда объяснила, что все произошло из-за обезвоживания организма и после того, как она выпила несколько стаканов воды, ее состояние пришло в норму.

Второй приступ произошел спустя девять дней, когда Меркель встречалась с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. На этот раз управление делами канцлера прокомментировало произошедшее скупо: Меркель чувствует себя отлично, будет участвовать в запланированных мероприятиях. Третий приступ случился во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. В Кабмине заверили, что с Меркель все в порядке.

В прессе высказывались предположения, что причиной дрожи могут быть психологические факторы, стресс или проблемы со здоровьем.

 
 
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Объяснения пришлось давать на фоне нескольких приступов дрожи у канцлера.
 
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