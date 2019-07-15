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В правительстве Германии пришлось объяснять причину одышки у Меркель в Париже
15.07.2019 23:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт пояснил, почему у канцлера Ангелы Меркель была одышка во время ее выступления в Париже 14 июля, во время
Меркель присутствовала в Париже во время праздничных мероприятий, где произнесла речь. Журналисты обратили внимание, что канцлер тяжело дышала во время своего выступления. Штеффен Зайберт заявил, что этому есть очень простое объяснение.
«Федеральный канцлер очень быстро поднялся по лестнице, чтобы вовремя добраться до ожидающих журналистов, а затем немедленно выступила перед публикой. Здесь нет ничего особенного, и, конечно, нет оснований для спекуляций», — подчеркнул Зайберт, пишет
В последние несколько недель у канцлера случилось три приступа дрожи во время официальных мероприятий. Первый раз дрожь журналисты заметили во время встречи канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель тогда
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Объяснения пришлось давать на фоне нескольких приступов дрожи у канцлера.
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