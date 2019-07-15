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Зеленский рассказал, почему не отказался от президентского кортежа

15.07.2019 22:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил в соцсети, почему не стал отказываться от президентского кортежа. По его словам, он решил прояснить этот момент, так как в последнее время в соцсетях много разговоров на эту тему.


Фото: пресс-служба президента Украины

«Во время передвижения президента по дорогам Украины едет два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий — с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает „мигалки“. Президент — такой же участник движения, как и все», — написал он.

Он также прокомментировал ДТП в Запорожской области, где один автомобиль из кортежа столкнулся с автобусом, который перевозил детей. Пострадавших в результате аварии нет. Зеленский заявил, что виновные понесут наказание.

 
 
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По его словам, он решил прояснить этот момент, так как в последнее время в соцсетях много разговоров на эту тему.
 
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