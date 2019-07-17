«Я сын вы сами знаете кого». Зеленский рассказал, как семья относится к его президентству

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как его семья относится к его новым обязанностям и статусу. Первая леди страны сильно волнуется, дочь главы государства уже привыкла, а сын очень рад и всем говорит, что он сын президента. Об этом Зеленский рассказал в видео , которое появилось на его странице в Facebook.



Фото: facebook.com/zelenskiy95

«Первая леди сильно волнуется. Она очень педантична, ко всему очень серьезно относится, поэтому и сильно волнуется. Но она молодец. Дочь привыкла уже, сначала очень волновалась. Сын в целом рад, он говорит — он сын президента. Мы ему сказали, что такое говорить людям нельзя, поэтому он говорит, я сын вы сами знаете кого», — заявил Зеленский.

Президент Украины также рассказал, почему появился в красных плавках на пляже в Одессе. Он хочет быть ближе к народу, отдыхать в своей стране, а не как другие политики на Мальдивах.

Он рассказал, что никому нельзя доверять, а еще ему хочется войти в историю и чтобы его команду уважали.