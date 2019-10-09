Зеленский побил рекорд Лукашенко. Президент Украины почти 11 часов общается с журналистами

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами уже более 10 часов. Он побил рекорд президента Беларуси Александра Лукашенко, в 2017 году его пресс-конференция длилась 7 часов 21 минуту (а в 2015-м — 7 часов).



Фото: пресс-служба президента Украины

Пресс-марафон президента Украины начался в 10 утра 10 октября. Проходит он на втором этаже фудкорта в Киеве. Группы журналистов садятся за стол с президентом и задают вопросы, каждые полчаса группы меняются. Рекорд про продолжительности пресс-концеренции зафиксировали в 18.30. В это время появился представитель Национального реестра рекордов Виталий Зорин и вручил Зеленскому диплом. На тот момент пресс-конференция Зеленского превзошла предыдущий рекорд на 45 минут. По состоянию на 20.45 президент общается с журналистами почти 11 часов.

По данным эксперта украинского Нацреестра рекордов, это самое длинное в мире общение президента с прессой, сообщает 112.ua .

«По международным правилам, любой претендент на длительное достижение имеет право брать 5 минут отдыха каждый час. Если он их не берет, он их может накапливать. Допустим, 6 часов можно отработать, независимо от достижения, что-нибудь делать, и потом полчаса отдохнуть. То есть, это будет считаться за всеми международными правилами непрерывно. И вот если сегодня пресс-конференция, условно, 10 часов, допустимый период перерыва будет 50 минут. Все, что будет выше, мы просто будем отнимать от общего времени пресс-конференции», — сказал Виталий Зорин.

Изначально планировалось, что общение главы государства с журналистами продлится в течение всего дня.

Meduza сообщает , что президенту и журналистам предлагают различные угощения, но Зеленский не ест, только пьет колу. Для поддержания связок Зеленскому сделали специальные уколы, сообщают «Українськi Новини» . Президент пожаловался , что ему некогда жить, даже сходить в парикмахерскую, а еще он плохо спит. Каждый день он проводит много встреч.