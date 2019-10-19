Трамп отказался от идеи проводить саммит G7 в своем гольф-клубе

Источник материала: Tut.by

Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что власти США отказались от идеи проведения саммита G7 на его гольф-курорте Trump National Doral Miami.



Дональд Трамп играет в гольф. Фото: Reuters

«Мы больше не будет рассматривать Trump National Doral как место для проведения G7 в 2020 году. Мы начнем искать другое место незамедлительно», — написал он, отметив, что власти изучат возможность проведения саммита в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид.

По словам Трампа, он считал, что использование его комплекса для размещения лидеров стран G7 «будет чем-то очень хорошим для страны», поскольку о н большой, расположен рядом с аэропортом Майами , имеет большое количество комнат для деловых встреч, а также другие преимущества.

«Я объявил, что готов сделать это без прибыли или, если это допустимо по закону, бесплатно для США», — написал глава государства. По словам Трампа, «как всегда враждебные медиа и их партнеры-демократы сошли с ума».

Накануне пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм поясняла, что в случае проведения в Doral саммит «был бы значительно дешевле для налогоплательщиков и иностранных гостей».

Гольф-клуб Трампа Trump National Doral Miami принадлежит президенту США и находится в 13 километрах от аэропорта Майами.

Саммит G7, в котором примут участие лидеры Канады, США, Франции, Великобритании, Германии, Японии, Италии, а также представитель ЕС, пройдет 10−12 июня 2020 года.

17 октября в Белом доме вновь не исключили, что могут направить российскому президенту Владимиру Путину приглашение на саммит G7. В августе Трамп неоднократно говорил, что пригласил бы российского коллегу на встречу. Он также называл присутствие России в G8 целесообразным.

При этом Трамп говорил, что не уверен, что Путин примет его приглашение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что «визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем привык заниматься Путин».