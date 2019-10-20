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Австралийские газеты «скрыли» свои первые полосы из-зп расследований на основе секретных данных
21.10.2019 11:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ведущие австралийские газеты вышли с полностью закрашенным черным маркером текстом на передовицах. Акция протеста направлена против австралийских законов о национальной безопасности, которые подавляют работу прессы,
В акции приняли участие более двух десятков изданий, телекомпаний и новостных сайтов, включая самые популярные газеты Австралии — такие как The Daily Telegraph, Herald Sun, The Advertiser. Заретушированный текст на первых полосах сопровождается красным штампом с надписью «секретно».
Издания требуют не преследовать авторов журналистских расследований и их осведомителей в рамках принятых в 2018 году в Австралии законов о борьбе со шпионажем.
20 октября правительство Австралии подтвердило, что три журналиста могут быть подвергнуты судебному преследованию после обысков в Австралийской радиовещательной корпорации (АВС) и медийной компании News Corp Australia в июне 2019 года. Обыски были связаны с публикацией ABC
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Издания требуют не преследовать авторов журналистских расследований и их осведомителей в рамках принятых в 2018 году в Австралии законов о борьбе со шпионажем.
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