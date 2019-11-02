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Пожар привел к эвакуации около 11 тысяч человек на юге Калифорнии

02.11.2019 22:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти эвакуировали 10 888 тыс. жителей из-за сильного природного пожара в Санта-Паула в округе Вентура на юге штата Калифорния. Об этом сообщила в субботу пожарная служба Вентуры.


Фото: Reuters

По ее данным, огонь охватывает территорию общей площадью 3,532 тыс. га. Возгорание уничтожило три постройки и угрожает 1,8 тыс. домов.

В борьбе с огнем участвуют 1300 человек, задействованы 191 пожарная машина, 8 вертолетов, 22 бульдозера. Пожар, начавшийся 31 октября, пока локализован на 20%.


Фото: Reuters

По данным пожарной службы Калифорнии, на территории штата насчитывается восемь очагов крупных природных пожаров.

 
 
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По данным пожарной службы, на территории штата насчитывается восемь очагов крупных природных пожаров.
 
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