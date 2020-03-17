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С осторожным оптимизмом: похоже, в Италии нашли лекарство от коронавируса

17.03.2020 12:37 — Коронавирус | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.



Больницы начали запрашивать у Итальянской медицинской агенции (AIFA) утверждение такого плана лечения. Об этом сообщил Винченцо Монтесарчио, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе, передает La Repubblica.

По его словам, в выходные, 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе с диагнозом коронавирус, получали лечение противоартритным препаратом "Тоцилизумаб".

Это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общей сложности уже 11 пациентов в Неаполе лечили не по назначению указанным препаратом и результаты впечатляют.

"Четырем пациентам в реанимации лучше. По первому пациенту мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем приступить к его экстубации. У трех из четырех пациентов, получавших "Тоцилизумаб", начиная с субботы был получен превосходный ответ на препарат. Они не проходили интенсивную терапию, но были госпитализированы в достаточно тяжелом состоянии", – поделился Монтесарчио.

В других больницах также сообщили о положительном эффекте лекарства. В медучреждениях Прато и Козенце несколько пациентов, которых лечили "Тоцилизумабом", пошли на поправку.

Эксперимент продолжили и в Апулии. "Некоторым пациентам, инфицированным коронавирусом, уже началось введение препарата "Тоцилизумаб", который в Неаполе позволил трем пациентам, поступившим в реанимацию, выздороветь", – поделился глава региональной целевой группы Пьерлуиджи Лопалко.

В других регионах также заметили быстрое улучшение состояния больных после приема "Тоцилизумаба". Компания Roche выдала около 600 единиц препарата в разные больницы страны.


"Идея родилась, потому что мы используем иммунотерапию при опухолях и лечим некоторые побочные эффекты с помощью "Тоцилизумаба". Механизм, лежащий в основе расстройства COVID-19, очень похож на механизм онкологического лечения. Мы также поговорили с китайскими врачами, которые уже лечили препаратом 21 пациента, и у 20 наблюдалось значительное улучшение", – пояснил Паоло Асьерто, президент Фонда меланомы.

"Препарат действует на осложнение этого вируса, то есть, на воспаление, которое создает COVID-19. Короче говоря, он снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности", – добавил он.

Ответ от AIFA, можно ли официально использовать препарат в качестве лекарства от коронавируса, пока не получен, однако врачи надеются, что уже в ближайшее время "Тоцилизумаб" одобрят для массового использования.
 
 
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В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства...
 
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