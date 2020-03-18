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У Кевина Дюрэнта выявлен коронавирус
18.03.2020 01:07 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
Как пишет инсайдер The Athletic NBA Шэмс Чарания, у игрока не было никаких симптомов заболевания.
«Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание», – сказал Дюрэнт.
Ранее
31-летний Дюрэнт пропускал этот сезон из-за разрыва ахилла.
В минувшую среду
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что его тест на коронавирус оказался положительным.
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