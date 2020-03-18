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У Кевина Дюрэнта выявлен коронавирус

18.03.2020 01:07 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Как пишет инсайдер The Athletic NBA Шэмс Чарания, у игрока не было никаких симптомов заболевания.

«Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание», – сказал Дюрэнт.

Ранее стало известно, что положительные тесты на коронавирус у четырех игроков «Нетс».

31-летний Дюрэнт пропускал этот сезон из-за разрыва ахилла.

В минувшую среду НБА объявила о приостановке сезона после обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройта» Кристиана Вуда.

 
 
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что его тест на коронавирус оказался положительным.
 
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