ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске врачи временно меняют подход к наблюдению за беременными и отменяют партнерские роды

18.03.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY прислали в редакцию письмо комитета по здравоохранению Мингорисполкома главным врачам учреждений здравоохранения Минска. В нем говорится о том, что до 6 апреля 2020 года нужно предпринять некоторые ограничительные меры, чтобы предотвратить заражение беременных женщин COVID-19.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В письме говорится, что временно стоит отменить партнерские роды и посещение в женских консультациях лекций в «Школах для беременных». Плановые визиты беременных к участковому акушеру-гинекологу и другим профильным специалистам будут скоординированы через связь по телефону с акушеркой и врачом, также по телефону медработниками женских консультаций будет организована запись беременных для пренатального скрининга во 2-м роддоме и 1-й городской клинической больнице.

Беременных и пациенток минских гинекологий медики будут опрашивать о возможных контактах с коронавирусной инфекцией у близких родственников и информацию об этом будут заносить в медицинские документы. Направление на плановые операции в гинекологические отделения также будет временно ограничено, а лечение беременных и гинекологических пациенток в отделениях дневного пребывания в городских поликлиниках приостановят. Экстренная помощь, как и положено, будет оказываться незамедлительно и в полном объеме.

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий на базе 2-го роддома будет работать в прежнем режиме — для него ничего не изменилось.

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко подтвердил, что такое письмо комитет по здравоохранению действительно подготовил. Цель — профилактики распространения инфекции.

— Мы пытаемся немного ограничить ненужные посещения поликлиник здоровыми людьми и эти посещения упорядочить. Женские консультации в плане записи на плановые осмотры будут держать связь с пациентками (беременными. — Прим. TUT.BY) дистанционно, и это реально будет работать. То есть плановые посещения будут по телефону согласовываться с акушеркой или врачом. Мы предварительно собрали совещание со всеми женскими консультациями и проговорили алгоритм. Беременную в консультации уже будут ждать к согласованному времени визита, она сможет получить помощь, не ожидая в очереди. Это поможет разграничить потоки таких пациентов с теми, у кого повышенная температура, симптомы респираторной инфекции. Пренатальный УЗИ-скрининг, как и положено, будет проводится в определенные даты — здесь все будет соблюдаться. Момент с временным ограничением партнерских родов мы долго обсуждали, и здесь были разные мнения. Но все-таки сейчас мужчины, которые планируют присутствовать на партнерских родах, не сдают мазки на коронавирус. И мы не можем дать стопроцентной гарантии, что они не вирусоносители, ведь известно, что инфекция может протекать бессимптомно.

Дмитрий Чередниченко подчеркнул, что любая экстренная помощь будет оказана своевременно, никакие временные ограничения в рамках профилактики инфекции на нее не распространяются.

Закончится ли действие рекомендаций комитета 6 апреля, пока неизвестно. Медики будут действовать, исходя из ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске временно отменят партнерские роды и посещение в женских консультациях школ для беременных.
 
Новости дня
Новости
 
Из-за коронавируса в городском транспорте в Витебске усилили дезинфекцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика