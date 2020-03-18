В Минске врачи временно меняют подход к наблюдению за беременными и отменяют партнерские роды

Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY прислали в редакцию письмо комитета по здравоохранению Мингорисполкома главным врачам учреждений здравоохранения Минска. В нем говорится о том, что до 6 апреля 2020 года нужно предпринять некоторые ограничительные меры, чтобы предотвратить заражение беременных женщин COVID-19.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В письме говорится, что временно стоит отменить партнерские роды и посещение в женских консультациях лекций в «Школах для беременных». Плановые визиты беременных к участковому акушеру-гинекологу и другим профильным специалистам будут скоординированы через связь по телефону с акушеркой и врачом, также по телефону медработниками женских консультаций будет организована запись беременных для пренатального скрининга во 2-м роддоме и 1-й городской клинической больнице.

Беременных и пациенток минских гинекологий медики будут опрашивать о возможных контактах с коронавирусной инфекцией у близких родственников и информацию об этом будут заносить в медицинские документы. Направление на плановые операции в гинекологические отделения также будет временно ограничено, а лечение беременных и гинекологических пациенток в отделениях дневного пребывания в городских поликлиниках приостановят. Экстренная помощь, как и положено, будет оказываться незамедлительно и в полном объеме.

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий на базе 2-го роддома будет работать в прежнем режиме — для него ничего не изменилось.

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко подтвердил, что такое письмо комитет по здравоохранению действительно подготовил. Цель — профилактики распространения инфекции.

— Мы пытаемся немного ограничить ненужные посещения поликлиник здоровыми людьми и эти посещения упорядочить. Женские консультации в плане записи на плановые осмотры будут держать связь с пациентками (беременными. — Прим. TUT.BY) дистанционно, и это реально будет работать. То есть плановые посещения будут по телефону согласовываться с акушеркой или врачом. Мы предварительно собрали совещание со всеми женскими консультациями и проговорили алгоритм. Беременную в консультации уже будут ждать к согласованному времени визита, она сможет получить помощь, не ожидая в очереди. Это поможет разграничить потоки таких пациентов с теми, у кого повышенная температура, симптомы респираторной инфекции. Пренатальный УЗИ-скрининг, как и положено, будет проводится в определенные даты — здесь все будет соблюдаться. Момент с временным ограничением партнерских родов мы долго обсуждали, и здесь были разные мнения. Но все-таки сейчас мужчины, которые планируют присутствовать на партнерских родах, не сдают мазки на коронавирус. И мы не можем дать стопроцентной гарантии, что они не вирусоносители, ведь известно, что инфекция может протекать бессимптомно.

Дмитрий Чередниченко подчеркнул, что любая экстренная помощь будет оказана своевременно, никакие временные ограничения в рамках профилактики инфекции на нее не распространяются.

Закончится ли действие рекомендаций комитета 6 апреля, пока неизвестно. Медики будут действовать, исходя из ситуации.