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Российские школьники уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта
18.03.2020 11:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.
Глава ведомства уточнил, что будет организована поддержка дистанционного обучения.
Досрочную сдачу Единого госэкзамена перенесут на основной период, заявил, в свою очередь, временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля. В детсадах и начальных классах разрешалось свободное посещение.
Пандемия COVID-19
Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено свыше 193 тысяч человек более чем в 140 странах: 7865 пациентов скончались, 81,7 тысячи выздоровели. В России зарегистрировано в общей сложности 114 больных новым типом
Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.
Для борьбы с распространением инфекции российское
С 18 марта будет ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь. Запрет будет действовать до 1 мая.
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Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании...
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