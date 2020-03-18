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Российские школьники уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта

18.03.2020 11:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.

Российские школьники уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта

Глава ведомства уточнил, что будет организована поддержка дистанционного обучения.

Российские школьники уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта

Досрочную сдачу Единого госэкзамена перенесут на основной период, заявил, в свою очередь, временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля. В детсадах и начальных классах разрешалось свободное посещение.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено свыше 193 тысяч человек более чем в 140 странах: 7865 пациентов скончались, 81,7 тысячи выздоровели. В России зарегистрировано в общей сложности 114 больных новым типом коронавируса, пять из них вылечились.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.

Российские школьники уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта

Для борьбы с распространением инфекции российское правительство перекрыло границы с Белоруссией, Польшей и Норвегией. Также приостановлены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыто железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.

С 18 марта будет ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь. Запрет будет действовать до 1 мая.

 
 
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  Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании...
 
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