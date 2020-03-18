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Конкурс «Евровидение» отменен впервые в своей истории

18.03.2020 19:41 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В связи с пандемией коронавируса организаторы конкурса «Евровидение» объявили об его отмене в 2020 году.

Как отмечают организаторы, в связи со вспышкой пандемии рассматривались различные альтернативные варианты проведения конкурса в 2020 году. Сначала его хотели перенести на более поздний срок, потом даже провести онлайн, но в итоге решили все отменить.

Ключевым моментом для принятия такого решения стало то, что власти Нидерландов, где должен был пройти конкурс, введи ограничения на въезд иностранцев. При этом нет никакой определенности относительно того, сколько будут действовать эти ограничения, чтобы можно было перенести конкурс.

В настоящее время организаторы конкурса решают, как конкурс будет проходить в 2021 году. Будут ли в нем участвовать артисты нынешнего отмененного конкурса или все же новые.

 
 
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В связи с пандемией коронавируса организаторы конкурса «Евровидение» объявили об его отмене в 2020 году.
 
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