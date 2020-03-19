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Минтранс определил места заправки и питания водителей транзитного транспорта
19.03.2020 17:51 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минтранс составил карту стоянок для водителей транзитного транспорта. Схему разработали для перевозчиков – нерезидентов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего на схеме 43 пункта. Это – места для заправки машин, а также отдыха и питания водителей-международников. Геолокацию стоянок можно изучить
Виктор Гончаров, начальник филиала Транспортной инспекции по Витебской области Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Информировать водителей о нововведении и следить за исполнением рекомендаций будут и сотрудники Транспортной инспекции.
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Новости Беларуси. Минтранс составил карту стоянок для водителей транзитного транспорта. Схему разработали для перевозчиков – нерезидентов Беларуси, сообщили в...
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