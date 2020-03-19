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Минтранс определил места заправки и питания водителей транзитного транспорта

19.03.2020 17:51 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минтранс составил карту стоянок для водителей транзитного транспорта. Схему разработали для перевозчиков – нерезидентов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Всего на схеме 43 пункта. Это – места для заправки машин, а также отдыха и питания водителей-международников. Геолокацию стоянок можно изучить на сайте Министерства транспорта на русском и английском языках.

Минтранс определил места заправки и питания водителей транзитного транспорта

Виктор Гончаров, начальник филиала Транспортной инспекции по Витебской области Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Карта-схема разрабатывалась с учетом режима труда и отдыха водителей, которые они должны соблюдать при выполнении международных перевозок. Опять же, с учетом тех же физиологических потребностей человека, что после определенного времени управления транспортным средством он должен отдохнуть, умыться, принять пищу и продолжать свое движение. По максимуму минимизировать количество контактов с нашими гражданами и сократить время нахождения на территории Республики Беларусь.

Минтранс определил места заправки и питания водителей транзитного транспорта

Информировать водителей о нововведении и следить за исполнением рекомендаций будут и сотрудники Транспортной инспекции.

Минтранс определил места заправки и питания водителей транзитного транспорта

Люди в материале: Виктор Гончаров

 
 
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Новости Беларуси. Минтранс составил карту стоянок для водителей транзитного транспорта. Схему разработали для перевозчиков – нерезидентов Беларуси, сообщили в...
 
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