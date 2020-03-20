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МИД Беларуси настоятельно рекомендует белорусам не ездить за границу
20.03.2020 00:50 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Только за последние трое суток за рубеж выехали около 11 тысяч белорусов. В МИДе напоминают о своих четких рекомендациях воздержаться от подобных путешествий.
«Еще раз настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж в данный острый период в связи с очевидными трудностями вернуться на Родину», - заявили в ведомстве.
Подобные поездки совершаются на свой страх и риск,
Помощь в возвращении в Беларусь
19 марта при содействии российский стороны удалось решить вопрос по вылету из Таиланда группы белорусских граждан с детьми, есть сложность с возвращением с Гоа и Шри-Ланки. С 21 марта может быть временно приостановлен безвизовый режим с Вьетнамом.
Специальный рейс "Белавиа" 20 марта примерно в 9 утра вылетит из московского аэропорта "Внуково" с белорусскими туристами, которые прождали возвращения в Минск больше суток из-за запрета на пересечение границы РФ,
Планируется, что аналогичные рейсы «Белавиа» будет направлять во «Внуково» регулярно.
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Только за последние трое суток за рубеж выехали около 11 тысяч белорусов. В МИДе напоминают о своих четких рекомендациях воздержаться от подобных путешествий.
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