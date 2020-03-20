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МИД Беларуси настоятельно рекомендует белорусам не ездить за границу

20.03.2020 00:50 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Только за последние трое суток за рубеж выехали около 11 тысяч белорусов. В МИДе напоминают о своих четких рекомендациях воздержаться от подобных путешествий.

«Еще раз настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж в данный острый период в связи с очевидными трудностями вернуться на Родину», - заявили в ведомстве.

Подобные поездки совершаются на свой страх и риск, подчеркнули в ведомстве.

Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тысяч туристов, которые покупали путевки в турфирмах и столкнулись с закрытием границ из-за коронавируса. По данным МИД, помогли уже 2500 белорусам, судьбу еще 1500 отслеживают, 100 из них из стран Юго-Восточной Азии.

19 марта при содействии российский стороны удалось решить вопрос по вылету из Таиланда группы белорусских граждан с детьми, есть сложность с возвращением с Гоа и Шри-Ланки. С 21 марта может быть временно приостановлен безвизовый режим с Вьетнамом.

Специальный рейс "Белавиа" 20 марта примерно в 9 утра вылетит из московского аэропорта "Внуково" с белорусскими туристами, которые прождали возвращения в Минск больше суток из-за запрета на пересечение границы РФ, сообщает «Интерфакс-Запад».

Планируется, что аналогичные рейсы «Белавиа» будет направлять во «Внуково» регулярно.

 
Теги: Минск
 
 
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Только за последние трое суток за рубеж выехали около 11 тысяч белорусов. В МИДе напоминают о своих четких рекомендациях воздержаться от подобных путешествий.
 
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