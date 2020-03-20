Источник материала: Новости Волковыска

С 23 марта 2020-го большинство международных пассажирских поездов из Беларуси в Москву и Санкт-Петербург отменяется. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата проездных документов не ограничены.

В связи с распоряжением правительства России № 635-р от 16.03.20, уведомлением РЖД и падением пассажиропотока с 00:00 23 марта временно отменяются международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом, – предупреждает БЖД.

Так, отменяются следующие поезда:

№4/3 Брест–Москва;

№26/25 Гродно/Минск–Москва;

№28/27 Брест–Москва;

№40/39 Полоцк–Москва;

№56/55 Гомель/Могилев–Москва;

№84/83 Гомель–Санкт-Петербург;

№96/95 Брест–Москва;

№250/249 Гродно/Минск–Санкт-Петербург.

Обращаем внимание, что в графике движения сохраняется курсирование международных поездов формирования Белорусской железной дороги №2/1 Минск–Москва и №52/51 Брест–Санкт-Петербург.

О возобновлении движения поездов будет объявлено дополнительно, – говорится в сообщении пресс-службы БЖД.