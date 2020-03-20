«Самолет стоит - и лопатой загребает убытки». Что там в аэропорту, пока «Белавиа» отменяет полеты

Источник материала: Tut.by

С первой недели марта «Белавиа» постепенно отменила из-за эпидемии коронавируса полеты более чем в 20 стран — частично или полностью. TUT.BY посмотрел, сколько самолетов авиакомпании вчера днем одновременно находились на земле, а еще спросил у эксперта, какие убытки может принести простой.





Куда уже не летает «Белавиа»

По состоянию на обед четверга 19 марта авиакомпания «Белавиа» полностью отменила рейсы в 15 пунктов: в Баку, Милан, Рим, Казань, Краснодар, Сочи, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов на Дону, Киев, Харьков, Одессу, Ларнаку, Ашхабад, Варшаву. Вечером четверга список пополнился еще двумя грузинскими городами: Тбилиси и Батуми.

Более чем в 20 стран полеты не выполняются совсем или частично. Перевозчик регулярно обновляет информацию по отмененным вылетам на отдельной странице на сайте.

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Вернуть билет или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 31 декабря 2020 года.

«Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», — отмечают в «Белавиа».

Есть страны, куда белорусская авиакомпания по-прежнему летает, но не всех пассажиров туда пускают. Информация по ограничениям на въезд и выезд обновляется здесь.









Эксперт: месяц простоя одного самолета может стоить десятки тысяч долларов

Во флоте «Белавиа» — 31 самолет, но из-за серьезного сокращения рейсов поднимаются в воздух сейчас далеко не все. В минском аэропорту с 13 до 14 часов четверга мы насчитали больше 10 самолетов перевозчика. Среди них есть и только что вернувшиеся из рейсов, и те, что на месте уже больше суток. В соотносимое время «без коронавируса» в минском аэропорту обычно по два — четыре самолета «Белавиа», дают ориентир авиаспоттеры.

Помним, что пока еще некоторые самолеты задействуются и на отмененных направлениях — есть специальные рейсы для вывоза белорусских туристов.

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Простой самолетов на земле без дела обходится для авиакомпаний дорого, поэтому обычно их стараются максимально задействовать в воздухе. Какие убытки может принести нынешняя ситуация, в «Белавиа» пока не комментируют.

Эксперт из России, главный редактор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объясняет, о каких суммах для одного борта может идти речь.





— Ставки сильно зависят от ситуации на рынке, возраста и состояния самолета, даже от компоновки конкретного воздушного судна. Но масштаб бедствия, если речь идет о самолете размерности Boeing 737−800 в возрасте несколько лет, — десятки тысяч долларов в месяц, — рассказывает Олег Пантелеев. — Я могу рассказать о ситуации в России. Когда самолет летает, самые большие затраты — расходы на авиатопливо и на владение, это или плата за лизинг, или за кредит на покупку самолета. Потом идут аэропортовые сборы. Конечно, если самолет просто стоит в аэропорту у забора — это гораздо дешевле, чем плата за взлеты и посадки. Но когда он летает, то потихоньку, только в высокий сезон, приносит деньги, когда стоит — лопатой загребает убытки.

Эксперт отмечает, что до начала всех закрытий, в декабре — феврале, белорусская компания показывала рост на 30% по отношению к концу 2018 — началу 2019 годов и при этом имела высокую рентабельность.

— В РБ в целом было стабильное состояние экономики, без высоких страновых рисков. В этом плане и Беларусь, и «Белавиа» до недавнего времени выглядели очень хорошо. Теперь же, конечно, никто в отрасли не может похвастаться малыми потерями и безоблачным будущим.