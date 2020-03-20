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«Сказали - я не настоящий дальнобой». Мелкого перевозчика не пустили через границу россияне

20.03.2020 11:44 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Россияне-пограничники сказали мне: ехать тебе нельзя до 1 мая», — рассказывает AUTO.TUT.BY Павел, белорусский ипэшник-перевозчик. Из-за ограничений по коронавирусу его не пропускают через границу: мол, он не дальнобойщик — его грузовик малотоннажный, а в правах открыта категория В. Сейчас мужчина вынужденно находится в Казахстане.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Минчанин Павел ипэшник, занимается грузоперевозками на своем Mercedes Sprinter грузоподъемностью полторы тонны. В марте по договору с фирмой он повез груз по CMR- накладной (международной) в Казахстан.

— 18 марта я без проблем пересек российско-казахскую границу, разгрузился, часов через пять отправился в обратный путь. Казахов прошел нормально, а братья-россияне меня тормознули на нейтральной территории и сказали, что в Россию меня не пустят, — рассказывает перевозчик.

Как россияне пояснили Павлу, никакой он не грузоперевозчик, ведь у него не фура, а небольшой грузовичок, да и в правах у него категория В, а у дальнобойщиков должна быть категория С и СЕ.

— Я им доказывал, что такой же перевозчик, как и те водители, которые ездят на фурах. Показывал CMR-накладную, доказывающую, что я вез груз, только небольшой. Но они слушать меня даже не хотели, доказать что-то было нереально.

Правда, можно было сделать такую манипуляцию: погрузить Mercedes Sprinter на российский эвакуатор, белорусу сесть рядом с эвакуаторщиком под видом второго водителя, выехать с пункта пропуска, а за ним уже сесть за руль своего авто.

— К сожалению, это оказался не мой вариант — ведь у меня нет в правах категории С и СЕ, а значит на роль второго водителя я не подхожу, — объяснил Павел. — Но такой схемой воспользовались два моих коллеги из Беларуси, которые оказались в аналогичной ситуации.

Павел звонил в консульство Беларуси в Казахстане — надеялся, что они помогут. Но там ему пока посоветовали возвращаться обратно в Казахстан.

— Пришлось вернуться обратно в Уральск и снять гостиницу. Весь следующий день я вел переговоры с консулом. Он мне предложил оставить грузовик в Казахстане, а самому улететь в Беларусь на самолете. Нашли авиаперевозчика, который готов был меня взять на борт. Билеты до Минска обойдутся в 303 доллара.

Но в этом случае непонятно, что делать с автомобилем. Пока Павел рассматривает такую возможность: погрузить Mercedes в полуприцеп какой-нибудь фуры, чтобы та перевезла его через границу, хозяин в это время совершит авиаперелет и потом заберет свой фургон.

— Вся эта ситуация показала, насколько неслаженно работают пограничные ведомства стран. Предполагается, что перевозчики в сегодняшней ситуации не должны страдать, но мой случай показал обратное, — резюмирует Павел. — Из-за этого рейс «вышел боком» для меня: съездил и денег не заработал — все «сожрала» задержка: оплата гостиницы, разговоры по роумингу с консулом, авиабилеты…

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Теги: Минск
 
 
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Из-за ограничений по коронавирусу российские пограничники не пустили белоруса через российско-казахскую границу: его грузовик малотоннажный, а в правах открыта...
 
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