За три недели в Беларуси зафиксировано 69 случаев коронавируса, 15 пациентов здоровы

Источник материала: Виртуальный Брест

По состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов, сообщает Минздрав .





Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути являются больными, 12 пациентов, сообщает ведомство.

Всего, по данным на 20 марта, в стране было зафиксировано 69 случаев коронавируса . С момента выявления первого пациента прошло три недели.

Начиная с конца января, в Беларуси более 19 тысяч человек обследованы на инфекцию COVID-19.

Два дня назад, 18 марта, Минздрав сообщал о 51 случае коронавируса. Пятеро пациентов были выписаны, девять имели клинические проявления инфекции, а у 37 симптомов заболевания не было, но результат теста был положительный.

В стране определили больницы, где будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом и подозрением на него, приостановлена плановая госпитализация, изменены правила работы поликлиник.

Карантин в учреждениях образования не введен, однако Александр Лукашенко на совещании сказал: «Если родители боятся — не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем». Также было решено изменить графики транспорта, чтобы развести потоки студентов и рабочих.

Президент заявил, что Беларусь начинает работать «по совету китайцев, и даже итальянцев, по вопросам самоизоляции людей». И рекомендовал соотечественникам при возможности побыть в самоизоляции.