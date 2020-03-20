В Беларуси начали страховать от коронавируса. В каких случаях будут страховые выплаты

Источник материала: Tut.by

«Белгосстрах» рассказал, какие медицинские страховки покрывают случаи заболевания коронавирусом и в каких ситуациях можно будет получить выплату. Информация об этом опубликована на сайте компании.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщают в «Белгосстрахе», страхование рисков, связанных с заболеванием коронавирусом, предусматривают четыре программы: добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу, добровольного страхования туристов, добровольного страхования от несчастных случаев и заболеваний, а также добровольного страхования от опасных заболеваний.

Если белорус с одним из видов туристических страховок заразится коронавирусом за границей, ему гарантируется оплата расходов по оказанию срочной и неотложной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации, а также медикаментозное лечение. При этом к страховым случаям не относятся анализы на наличие коронавируса, помещение в карантин, возвращение на родину после карантина, вакцинация от вирусных заболеваний, профилактические мероприятия (в том числе, например, покупка масок). Соответственно, оплачено это не будет.

Если у белоруса, заключившего договор страхования от несчастных случаев и заболеваний, диагностируют коронавирус, то такая страховка покроет проведение хирургического вмешательства, установление инвалидности или смерти застрахованного.

Кроме того, коронавирус теперь входит в «пакет» добровольного медицинского страхования от опасных заболеваний.

— Поскольку на сегодняшний день актуальным стала и возможность заражения таким особо опасным инфекционным заболеванием, как коронавирусная инфекция, то «Белгосстрахом» с 16.03.2020 были внесены соответствующие изменения в условия страхования и перечень страховых случаев дополнен позицией «коронавирусная инфекция», — сказано на сайте компании.

Этот вид страхования также распространяется на такие заболевания, как ВИЧ, туберкулез, гепатит, чума, холера, оспа, бешенство, столбняк и так далее. Страховая сумма начинается от 3000 рублей.