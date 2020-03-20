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Нацбанк Беларуси призвал банки ввести кредитные каникулы. Это очень хорошо

20.03.2020 19:04 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Нацбанк Беларуси наконец «проснулся», заметил, что в мире эпидемия – и разослал в банки письмо с подписью председателя правления. Цитируем:

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой существует вероятность сокращения доходов организаций и предприятий вследствие ограничения или невозможности осуществления ими своей деятельности, что может повлечь необходимость предоставления работникам социальных отпусков с частичным сохранением заработной платы. Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения заработной платы. 

В целях снижения кредитной нагрузки граждан в связи с ухудшением их финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам рекомендуем банкам рассмотреть возможность предоставления гражданам (при наличии подтверждающих документов) отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им (кредитных каникул) с одновременным сроком возврата (погашения) кредита».

А теперь простыми словами:

1. Нацбанк рекомендует банкам устроить своим клиентам кредитные каникулы. Пока это не приказ, а рекомендация.

2. «Каникулы» можно будет получить, предоставив документы, которые подтверждают, что вы не в состоянии платить по кредиту.

3. Нацбанк признал вероятность того, что люди, которые вынужденно потеряют работу из-за коронавируса, и им придется давать социальный отпуск с частичным сохранением зарплаты.

Это первые шаги по финансовому реагированию государства на эпидемию. До этого на пандемию приходилось реагировать Минздраву и системе здравоохранения, но остальная власть, с большего, молчала – либо шутила по поводу вируса. Чем так хорошо это решение? Сейчас из-за карантина многие люди в разных странах теряют работу, а многие бизнесы банкротятся. Всё это взаимосвязано. Как итог – люди и бизнесы лишаются денег и способности платить по кредитам. Есть несколько решений этой проблемы, и кредитные каникулы – одно из них. Банки позволяют заморозить или острочить выплату кредита – а человек не испытывает нужды искать из воздуха деньги здесь и сейчас. Учитывая, что параллельно происходит с курсом доллара и евро из-за нефти – это вдвойне хорошая новость

Мы уже писали большой текст о том, зачем нужны кредитные и налоговые каникулы – и в целом чем пандемия опасна для экономики Беларуси. Прочитайте его, если хотите быть в курсе происходящего.

 
Теги: Новости
 
 
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Нацбанк Беларуси наконец «проснулся», заметил, что в мире эпидемия – и разослал в банки письмо с подписью председателя правления. Цитируем: «В связи с...
 
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