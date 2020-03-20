ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?

Пограничники работают в штатном режиме. С учетом  ограничений, связанных с введением карантина Литовской Республикой, осуществляют пропуск граждан и транспорта,  продолжают выполнять профилактические мероприятия по недопущению проникновения инфекционных заболеваний на территорию Беларуси, —  рассказал официальный представитель Лидского пограничного отряда Михаил Кузнецов. —  Весь личный состав дополнительно проинструктирован, обеспечивается средствами индивидуальной защиты. В случае выявления граждан с признаками инфекционных заболеваний, их сразу же  изолируют  от общего потока  и направляют к специалистам санитарно-карантинного поста.


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?

На подъезде к пункту пропуска «Бенякони» очередь из большегрузов меньше километра. Нет привычной оживленности и на его территории.  За сутки его обычно пересекало больше тысячи грузовых и легковых автомобилей. Сейчас оформляется порядка 200 большегрузов и 30 пешеходов.


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?

Стражи границы несут службу в соответствии с требованиями безопасности. Заступая на охрану рубежей,  они привычно вооружаются, в том числе и средствами индивидуальной защиты. Каждый получает комплект масок, перчатки, на рабочем месте имеется антисептик. Во время паспортного контроля пограничник должен визуально оценить физическое состояние пересекающего границу, уточнить, какие страны он посещал. Если признаки простудного заболевания налицо или выясняется, что гражданин побывал в одной из девяти стран с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу, подключаются  специалисты санитарно-карантинного поста. Они тоже несут здесь круглосуточное дежурство. Работники Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии проводят комплекс мероприятий с теми, кто пребывал в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Франции, Германии, Чехии, Польши.


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?
Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?

— Их опрашивают о состоянии здоровья, проводят термометрию, анкетирование и забор биологического материала для дальнейшего исследования в Республиканском научно-исследовательском центре. Для выполнения всех процедур есть изолированное помещение, обеспеченное всем необходимым оборудованием, лабораторными материалами, — рассказала помощник врача-эпидемиолога центра Геноефа Мысевич. — Таким образом в среднем за сутки обследуем 10-15 человек, за последние больше —  27. Если температура тела превышает 37 градусов, вызываем скорую помощь. И дальше человеком занимаются медицинские работники.


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?

Пока журналистский десант изучал работу служб в пункте пропуска, оформление на въезд в Беларусь проходил водитель большегруза Андрей Малаховский. Он из Вороново, пять лет на международных перевозках. По словам мужчины, напряженная эпидемиологическая обстановка в европейских странах отразилась на международных перевозках. Безусловно, сократилось количество рейсов. Но эта работа для него — основной источник дохода. Поэтому менять ее не планирует. А к введенным профилактическим мерам на границе и в пунктах выгрузки-загрузки фур относится с пониманием.  Ведь все делается для того, чтобы ситуация не усугублялась.

 


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?
Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?


Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
— Пограничники работают в штатном режиме. С учетом  ограничений, связанных с введением карантина Литовской Республикой, осуществляют пропуск граждан и...
 
Новости дня
Новости
 
Макей о проверках белорусов, которых МИД возвращает из-за пандемии на родину: Все организовано на должном уровне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика