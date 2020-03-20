Встречают в масках и перчатках. Как работают пограничники в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе?

Источник материала: Вороновская газета





— Пограничники работают в штатном режиме. С учетом ограничений, связанных с введением карантина Литовской Республикой, осуществляют пропуск граждан и транспорта, продолжают выполнять профилактические мероприятия по недопущению проникновения инфекционных заболеваний на территорию Беларуси, — рассказал официальный представитель Лидского пограничного отряда Михаил Кузнецов. — Весь личный состав дополнительно проинструктирован, обеспечивается средствами индивидуальной защиты. В случае выявления граждан с признаками инфекционных заболеваний, их сразу же изолируют от общего потока и направляют к специалистам санитарно-карантинного поста.



















На подъезде к пункту пропуска «Бенякони» очередь из большегрузов меньше километра. Нет привычной оживленности и на его территории. За сутки его обычно пересекало больше тысячи грузовых и легковых автомобилей. Сейчас оформляется порядка 200 большегрузов и 30 пешеходов.



















Стражи границы несут службу в соответствии с требованиями безопасности. Заступая на охрану рубежей, они привычно вооружаются, в том числе и средствами индивидуальной защиты. Каждый получает комплект масок, перчатки, на рабочем месте имеется антисептик. Во время паспортного контроля пограничник должен визуально оценить физическое состояние пересекающего границу, уточнить, какие страны он посещал. Если признаки простудного заболевания налицо или выясняется, что гражданин побывал в одной из девяти стран с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу, подключаются специалисты санитарно-карантинного поста. Они тоже несут здесь круглосуточное дежурство. Работники Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии проводят комплекс мероприятий с теми, кто пребывал в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Франции, Германии, Чехии, Польши.











— Их опрашивают о состоянии здоровья, проводят термометрию, анкетирование и забор биологического материала для дальнейшего исследования в Республиканском научно-исследовательском центре. Для выполнения всех процедур есть изолированное помещение, обеспеченное всем необходимым оборудованием, лабораторными материалами, — рассказала помощник врача-эпидемиолога центра Геноефа Мысевич. — Таким образом в среднем за сутки обследуем 10-15 человек, за последние больше — 27. Если температура тела превышает 37 градусов, вызываем скорую помощь. И дальше человеком занимаются медицинские работники.



















Пока журналистский десант изучал работу служб в пункте пропуска, оформление на въезд в Беларусь проходил водитель большегруза Андрей Малаховский. Он из Вороново, пять лет на международных перевозках. По словам мужчины, напряженная эпидемиологическая обстановка в европейских странах отразилась на международных перевозках. Безусловно, сократилось количество рейсов. Но эта работа для него — основной источник дохода. Поэтому менять ее не планирует. А к введенным профилактическим мерам на границе и в пунктах выгрузки-загрузки фур относится с пониманием. Ведь все делается для того, чтобы ситуация не усугублялась.























Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.