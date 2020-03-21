Нацбанк рекомендовал банкам Беларуси дать населению кредитные каникулы

Источник материала: Ежедневник

Национальный банк разослал в коммерческие банки письмо, в котором настойчиво рекомендовал предоставить населению кредитные каникулы. Не всем, а только тем, кто из-за коронавируса потерял свои доходы.

В настоящее время многие компании вынуждены отправлять своих сотрудников в отпуска за свой счет, из-за падения ситуации в мире с коронавирусом. По этой причине многие люди фактически остались без средств к существованию и не способны выполнять свои обязательства по кредитам.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Национальный банк Беларуси разослал письмо, в котором рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность предоставления кредитных каникул для тех, кто по объективным причинам сейчас не может осуществлять платежи. Речь идет о предоставлении отсрочки погашения кредита, а также уплаты процентов по нему. При этом кредитополучатель должен будет предоставить в банк документы, подтверждающие, что из-за ситуации с коронавирусом он сейчас остался без источника дохода. Одновременно Нацбанк рекомендовал продлить и срок возврата кредита, если возникла такая ситуация.