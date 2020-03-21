Теперь на даче можно жить. Лайфхак: как перевести дровяной котел на пеллеты и забыть о растопке

Источник материала: Tut.by

Главный европейский тренд — использование пеллетных котлов для отопления частных домов. Спрос на такое оборудование есть и у нас, но очередей за ним нет: к вопросу перевода на пеллеты наши люди подходят со смекалкой. Домовладельцы свои обычные котлы на дровах не меняют, а подключают к ним специальную горелку с бункером. После несложных манипуляций в котельную нужно заходить всего раз-два в неделю: система работает в автоматическом режиме. Мы съездили на дачу под Минском и узнали, как это работает и сколько стоит.





От дров к пеллетам

Константин модернизировал свою дачу под Минском в ноябре прошлого года. Раньше отопление в доме было печное. Но так как домом стали пользоваться чаще (родители и вовсе мечтали жить здесь постоянно), было решено сделать водяную систему отопления.

Газ есть в деревне рядом, но чтобы его провести, нужно создать кооператив. Но большинству это не надо или слишком дорого. К тому же все знают, что тарифы на газ для дачников не субсидируются и пользоваться им в несколько раз дороже, чем в той же деревне. Электричество было тоже очень дорогим, электрокотел бы хозяев разорил. Да и мощностей дачной электролинии явно не хватило бы.

— Так у нас появился твердотопливный польский котел, — говорит Константин. — Он комбинированный: основное топливо дрова, но с возможностью перехода на пеллеты. С пеллетным оборудованием я знаком довольно давно. Еще в 2010 году компания, где я работал, как раз занималась поставкой пеллетных котлов и даже пыталась наладить их производство. Но тогда в стране не было пеллет — мы их завозили из России. Теперь все гораздо доступнее, и идею перейти на пеллеты в итоге реализовали в ноябре прошлого года. Для этого к котлу докупили пеллетную горелку, бункер для пеллет и автоматику.





— Вопрос, как встроить горелку в котел, не нарушая целостности теплообменника, решается двумя способами, — объясняет Сергей Демидчик, инженер компании «Дом котлов». — Можно прорезать отверстие в дверке котла и вставить в него горелку. Константин выбрал другой вариант — горелку на откатном механизме. При таком варианте дверку прорезать не нужно. Ее просто отрывают, а в проем вставляется горелка. Когда нужно убрать золу, она легко отсоединяется.



Горелка на откатном механизме





Горелки для пеллет разных производителей имеют схожее строение: сама топка, устройство для подачи пеллет, вентилятор и встроенный розжиг (запальник). Все это закрыто корпусом. Все материалы, используемые в производстве горелки для гранул, — жаростойкие и кислотоустойчивые. После вмонтирования в котел часть пеллетной горелки находится в корпусе котла, а вторая часть снаружи. При монтаже необходимо учесть, что в дальнейшей эксплуатации такого оборудования необходимо будет производить чистку теплообменника и зольника, а также обслуживание самой гранульной горелки. Вот как она выглядит в работе:

Автоматический режим

Управляет процессами горения и подачи топлива из бункера автоматика. Благодаря дополнительным модулям можно расширить возможности системы отопления.

Автоматика позволяет сократить количество подходов к котлу — в воскресенье владельцы дачи загружают в бункер на 300 литров пеллеты и выставляют необходимую температуру, которую нужно поддерживать в доме (10−15 градусов) на время их отсутствия. Перед приездом со смартфона можно дать команду котлу прогреть дачу до 24 градусов и приехать в гарантированно теплый дом.



Управление всей системой осуществляется с контроллера. Он видит все процессы в системе: как работает горелка, какая температура воздуха на улице, какая температура в баке и другие показатели

— Дрова у нас остались, но ими никто не топит: после пеллет это кажется неудобным, — говорит Константин. — У отца была мечта — жить на даче, и вот теперь домом можно пользоваться круглый год. Сейчас, когда наша компания из-за коронавируса отправила сотрудников по домам и все работают на «удаленке», на даче живу я. Раз в неделю нужно чистить зольник — золы от сожженного бункера пеллет совсем немного получается — всего полведра. Ее мы на грядки высыпаем. Периодически нужно очищать стенки котла и теплообменника специальной щеткой — для лучшей теплоотдачи. Раз в год стоит почистить и дымоход или хотя бы посмотреть на его состояние.

В данной системе обвязки важное место занимает буферная емкость с теплообменником (двухсотлитровый белый бак на полу). Котел нагревает в нем теплоноситель и отключается. Теплоноситель из него поступает в несколько контуров системы отопления — в радиаторы на трех этажах дома. Когда бак остывает, автоматика котла это видит — горелка включается и нагревает его.



Обычно в котельной находится недельный запас пеллет в мешках по 15 килограммов

На случай, если котел «не завелся» (например, закончились пеллеты), в бак вмонтированы три электротэна, которые могут греть теплоноситель, пока владелец не решит вопрос с доставкой пеллет. Константин говорит, что этой опцией еще ни разу не воспользовались.

Буферная емкость также отвечает за приготовление горячей воды — в ней есть для этого теплообменник ГВС, вода нагревается в проточном режиме. В системе горячего водоснабжения стоит рециркуляционный насос, который поддерживает в трубах, по которым течет горячая вода, постоянную температуру (не нужно в душе долго ждать, пока пойдет горячая вода).

Он настроен на работу по времени: утром с 6 до 11, в обед с 13 до 15 и вечером с 17 до 23. В эти временные отрезки насос «гоняет» воду по кругу, охлаждая тем самым теплоноситель в баке. Соответственно, котлу приходится лишний раз включаться и греть бак, чтобы поддержать в системе ГВС нужную температуру.





По удобству пользования пеллетное оборудование мало уступает газовому — самостоятельно растапливать не нужно. Для этого в горелке есть специальный керамический ТЭН, который поджигает пеллеты. Гранулы подаются в горелку автоматически по трубе из бункера соединенными гофрированным шлангом (внутри трубы находится шнек, как в механической мясорубке). Интенсивность горения регулируется подачей гранул (пеллет) и подачей воздуха.

С баком-аккумулятором горелка работает в номинальной мощности. И это, как считает Сергей Демидчик, наиболее оптимальный режим для него: нагрел полный бак и отключился.

Сколько стоит топливо?

За этот отопительный сезон котел сжег 4 тонны пеллет для обогрева дома на 180 «квадратов». Владелец дачи говорит, что если бы здание было лучше утеплено, то при такой теплой зиме расход был бы меньше. Он отметил, что почти половину этого объема топлива котел потратил для приготовления горячей воды.

Константин закупал пеллеты по 350 рублей за тонну. Итого расходы на отопительный сезон составили 1400 рублей.





Отметим, что Константин закупал пеллеты высокого качества — такие поставляются в основном в Евросоюз. На внутреннем рынке чаще можно встретить пеллеты качеством похуже — у них выше зольность и больший расход. Правда, и цена ниже — от 100 евро за тонну. Запасаться же ими следует весной-летом — в этот период цены на них минимальные.

— Можно встретить также торфяные пеллеты, из соломы и шелухи подсолнечника, — говорит Сергей. — Но они не подходят для бытовых пеллетников. Нужно покупать только древесные пеллеты.

А что, если нет электричества?

Главная фобия владельцев домов с твердотопливным котлом — отключение электричества. В закрытых системах такие котлы без надежной защиты становятся опасными — могут закипеть и даже взорваться. А пеллетному перебои с электроэнергией не мешают: пропало электричество — горелка затухает, закипеть в системе уже ничего не сможет. Электричество появилось — горелка сама по себе очищается, затем разжигается, дальше работает.

Константин говорит, что в таких случаях ему приходит сообщение о том, что пропало электричество.

Там, где отключение света частое явление, целесообразно установить резервный источник питания — он поддержит работоспособность системы, пока не появится напряжение в сети.

Сколько все это стоит?

Котел и оснащение его пеллетной горелкой и буфером обошлись примерно в 3 тысячи долларов.

— Пеллетные горелки от разных производителей стоят плюс-минус одинаково, — говорит Сергей. — Цена зависит от мощности. Например, горелка в комплекте с бункером и контроллером на 16 кВт обойдется в 1,5 тысячи евро. Более мощная, на 26 кВт, — 1,7 тысячи.



Старый котел после модернизации. Фото: domkotlov.by



Фото: domkotlov.by

Пеллетные же котлы, в которых и горелка, и автоматика идут в комплекте в зависимости от мощности и производителя, стоят недешево — цены начинаются от 2,5 тысячи евро. Правда, их эффективность будет выше: у них специальный теплообменник, который разрабатывался конкретно под сжигание пеллет.

Специалист говорит, что выбор пеллетников сейчас большой, выбрать есть из чего: на рынке есть белорусские, польские, немецкие, украинские, чешские, российские котлы. Более того, в стране есть не только свои производители таких котлов, но и пеллетных горелок.

Стоимость остальной системы отопления (буфер, смесительные узлы, автоматика, система автоматической очистки, рециркуляция в системе ГВС, радиаторы, датчики, теплые полы) зависит от потребностей дома и пожеланий владельца. Котельная Константина, полностью укомплектованная, с монтажом «под ключ» обошлась примерно в 8 тысяч долларов. Итого вся модернизация системы отопления (в доме была только печь) дома обошлась в 11 тысяч долларов. Зато теперь дача может использоваться как полноценное загородное жилье.