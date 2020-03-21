|
Минздрав опять написал странный пост. На этот раз его бесят журналисты и блогеры
21.03.2020 12:37 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Вчера многие беларуские СМИ написали
Минздрав наконец прокомментировал эту новость, параллельно попытавшись отчитать СМИ. Ведомство категорично настаивает на перепечатках без сокращения – поэтому мы публикуем целиком пост, который называется:
«На очередном интернет-ресурсе сегодня опубликована статья о том, что в Витебске умерла гражданка Х от коронавирусной инфекции. За последние две недели это уже четвертая смерть от журналистов. Вначале они «похоронили» известного предпринимателя, потом девушку в Гродно, затем в мужчину в Лепеле. И вот – новая сенсация.
В связи с тем, что в данное время больница перепрофилирована на работу с острыми пневмониями и вирусными инфекциями, сотрудники, согласно приказу Минздрава, обязаны обследоваться раз в две недели. Обязательный карантин ни муж, ни другие родственники (учитывая, что они были на похоронах) не обязаны соблюдать.
В последние два месяца представители Министерства здравоохранения выступают в СМИ каждый день. Мы постоянно говорим о том, что у нас введено обязательное типирование (мазок) на коронавирус для всех средних и тяжелых пневмоний. Для всех! Мы обязаны это сделать – проверить пациента и его родственников. Это обычная врачебная процедура. Да, ситуация в мире тяжелая. Да, у нас действительно есть несколько пациентов с клиническими проявлениями, а большинство – без симптомов, но с выставленным диагнозом COVID-19. Но паника в журналистско-блогерской среде категорически мешает нам работать! Почему, вопреки всем законам этики, деонтологии, права мы вынуждены оправдываться и вместо обычной каждодневной работы ждать очередной «смерти»?»
Какова реакция на пост Минздрава
Массовой реакции на пост пока нет – все же он появился поздним вечером пятницы. Автор канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, например, опубликовал вот такой пост:
Это уже второй пост-обращение к народу от канала Минздрава. В
Второй пост оказался о том, что блогеры и журналисты мешают Минздраву работать. Со своей стороны мы хотим обратить внимание, что пока медиа и блогеры не написали о случае с погибшей женщиной, Минздрав не дал комментарий о её анализах.
У журналистов появилось много вопросов к ведомству, главный из которых – почему его сотрудникам хватает времени писать тексты с критикой и явной обидой на медиа, но не хватает времени публиковать понятные релизы на сайте о количестве больных в стране? Статистика ведомства о зараженных больше напоминает веселые шарады. Вот, как на официальном сайте Минздрав сообщает новые данные (это цитата из
Редакция KYKY вынуждена признать, что эмоциональными постами в каналах Минздрав дискредитирует себя, вынося обиду на журналистов выше по значимости, чем сообщение о диагнозе пациентов. По нашему мнению, ведомству нужно обращать больше внимания на состояние здоровья пациентов, состояния больниц и докторов, которые в них работают – а не ждать одобрения от публики. Именно за это Министерству беларусы (в том числе журналисты и блогеры) будут благодарны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера многие беларуские СМИ написали новость о смерти беларуски, у которой родственники диагностировали коронавирус. Это случилось в Витебске – 18 марта в этом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)