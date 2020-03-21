Минздрав опять написал странный пост. На этот раз его бесят журналисты и блогеры

Источник материала: KYKY

Вчера многие беларуские СМИ написали новость о смерти беларуски, у которой родственники диагностировали коронавирус. Это случилось в Витебске – 18 марта в этом городе умерла 58-летняя Татьяна Хузеева. Женщина попала в больницу с воспалением легких. Родственники говорят, что Хузеевой сделали тест на коронавирусную инфекцию – он оказался положительным. Однако официальной причиной в свидетельстве о смерти указан не этот диагноз.

Минздрав наконец прокомментировал эту новость, параллельно попытавшись отчитать СМИ. Ведомство категорично настаивает на перепечатках без сокращения – поэтому мы публикуем целиком пост, который называется: «Почему некоторые беларуские журналисты и блогеры так ждут смерти людей от вирусов?» .

«На очередном интернет-ресурсе сегодня опубликована статья о том, что в Витебске умерла гражданка Х от коронавирусной инфекции. За последние две недели это уже четвертая смерть от журналистов. Вначале они «похоронили» известного предпринимателя, потом девушку в Гродно, затем в мужчину в Лепеле. И вот – новая сенсация.



В связи с тем, что муж умершей дал интервью журналисту и посчитал необходимым перечислить все ее болезни, мы вынуждены подтвердить, что, действительно, пациентка Х была госпитализирована в учреждение здравоохранения Витебска 15 марта. Из эпиданамнеза стало понятно, что женщина никуда из страны не выезжала. Поступала она с первичным диагнозом «пневмония», температура была в течение недели. В анамнезе – диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела. В связи с тем, что ей при поступлении был выставлен диагноз «пневмония», врачи, выполняя приказ Минздрава (все пневмонии типируются на коронавирус), конечно же, взяли у нее мазок. Такой же анализ было предложено сдать ближайшим родственникам. На следующий день пришел отрицательный результат на анализ пациентки Х. Ближайшие родственники получат результаты на следующей неделе. Министерство здравоохранения, конечно же, приносит свои соболезнования мужу и родственникам усопшей. Это тяжелая утрата.

В связи с тем, что в данное время больница перепрофилирована на работу с острыми пневмониями и вирусными инфекциями, сотрудники, согласно приказу Минздрава, обязаны обследоваться раз в две недели. Обязательный карантин ни муж, ни другие родственники (учитывая, что они были на похоронах) не обязаны соблюдать.



А сейчас хотим спросить у тех любителей похайповать, которые разместили «бегом-бегом» статьи на интернет-ресурсах: «Зачем?». Почему Министерство здравоохранения вынуждено раскрывать диагнозы пациентов только лишь за тем, чтобы журналисты и блогеры удостоверились, что это обычное людское недомыслие и незнание? Для того чтобы выставить диагноз, правильно соблюдать нормы санэпидрежима и спокойно делать свою работу, врачи учатся шесть лет.

В последние два месяца представители Министерства здравоохранения выступают в СМИ каждый день. Мы постоянно говорим о том, что у нас введено обязательное типирование (мазок) на коронавирус для всех средних и тяжелых пневмоний. Для всех! Мы обязаны это сделать – проверить пациента и его родственников. Это обычная врачебная процедура. Да, ситуация в мире тяжелая. Да, у нас действительно есть несколько пациентов с клиническими проявлениями, а большинство – без симптомов, но с выставленным диагнозом COVID-19. Но паника в журналистско-блогерской среде категорически мешает нам работать! Почему, вопреки всем законам этики, деонтологии, права мы вынуждены оправдываться и вместо обычной каждодневной работы ждать очередной «смерти»?»

Какова реакция на пост Минздрава

Массовой реакции на пост пока нет – все же он появился поздним вечером пятницы. Автор канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, например, опубликовал вот такой пост:

Это уже второй пост-обращение к народу от канала Минздрава. В первом ведомство попыталось объяснить, почему в нашей стране не будет карантина. Пост получился слишком эмоциональным – к примеру, в нем были использованы метафоры про отца, бросившего свою семью.

Второй пост оказался о том, что блогеры и журналисты мешают Минздраву работать. Со своей стороны мы хотим обратить внимание, что пока медиа и блогеры не написали о случае с погибшей женщиной, Минздрав не дал комментарий о её анализах.

У журналистов появилось много вопросов к ведомству, главный из которых – почему его сотрудникам хватает времени писать тексты с критикой и явной обидой на медиа, но не хватает времени публиковать понятные релизы на сайте о количестве больных в стране? Статистика ведомства о зараженных больше напоминает веселые шарады. Вот, как на официальном сайте Минздрав сообщает новые данные (это цитата из новости 20 марта ): «На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов». На деле это означает, что в Беларуси 69 случаев коронавируса.

Редакция KYKY вынуждена признать, что эмоциональными постами в каналах Минздрав дискредитирует себя, вынося обиду на журналистов выше по значимости, чем сообщение о диагнозе пациентов. По нашему мнению, ведомству нужно обращать больше внимания на состояние здоровья пациентов, состояния больниц и докторов, которые в них работают – а не ждать одобрения от публики. Именно за это Министерству беларусы (в том числе журналисты и блогеры) будут благодарны.