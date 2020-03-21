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Лукашенко собрал срочное совещание — участвуют премьер, главы Администрации президента, Совбеза, КГБ, МИД

21.03.2020 12:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко проводит сегодня совещание в своей рабочей резиденции — Дворце Независимости.

Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», который связывают с пресс-службой президента, на встречу приглашены руководители Совета министров, Совета республики, Администрации президента, КГБ, МИД, госсекретарь Совбеза, глава «Белнефтехима».

Отмечается, что сегодня будет обсуждены вопросы работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов и ситуация с коронавирусом, которую Лукашенко называет «коронавирусным психозом».

Ранее глава государства на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 марта пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса COVID-19.

Напомним, по данным на 20 марта в Беларуси было зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом COVID-19. По информации Минздрава, с выздоровлением выписано 15 пациентов.
 
 
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Александр Лукашенко проводит сегодня совещание в своей рабочей резиденции — Дворце Независимости.
 
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