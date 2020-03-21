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Лукашенко потребовал пресекать фейки про COVID-19 в Беларуси

21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства Комитета госбезопасности республики жестко пресекать действия распространителей лживой информации о якобы имеющих место смертях от коронавируса, сообщает БЕЛТА.

Об этом белорусский лидер заявил на совещании с правительством страны. Поводом для критики со стороны главы государства послужила информация о том, что якобы в Витебске от коронавируса умерла женщина. Позже эту информацию опроверг Минздрав страны. «Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске – никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику», – сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что за последние сутки в Минске провели около тысячи тестов на коронавирус – все они показали отрицательный результат. «Это хорошо, но расслабляться нельзя», – подчеркнул президент и поручил председателю Совета Республики Наталье Кочановой взять на особый контроль работу с пожилыми людьми. Ранее Лукашенко вновь призвал не паниковать из-за коронавируса, а просто соблюдать правила гигиены.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Об этом президент Беларуси заявил на совещании с правительством страны. Поводом послужила информация о том, что якобы в Витебске от коронавируса умерла женщина.
 
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