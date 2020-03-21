Лукашенко потребовал пресекать фейки про COVID-19 в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства Комитета госбезопасности республики жестко пресекать действия распространителей лживой информации о якобы имеющих место смертях от коронавируса, сообщает БЕЛТА .

Об этом белорусский лидер заявил на совещании с правительством страны. Поводом для критики со стороны главы государства послужила информация о том, что якобы в Витебске от коронавируса умерла женщина. Позже эту информацию опроверг Минздрав страны. «Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске – никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику», – сказал Лукашенко.