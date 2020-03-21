|
Лукашенко потребовал пресекать фейки про COVID-19 в Беларуси
21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства Комитета госбезопасности республики жестко пресекать действия распространителей лживой информации о якобы имеющих место смертях от коронавируса, сообщает
Об этом белорусский лидер заявил на совещании с правительством страны. Поводом для критики со стороны главы государства послужила информация о том, что якобы в Витебске от коронавируса умерла женщина. Позже эту информацию опроверг Минздрав страны. «Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске – никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику», – сказал Лукашенко.
Он также сообщил, что за последние сутки в Минске провели около тысячи тестов на коронавирус – все они показали отрицательный результат. «Это хорошо, но расслабляться нельзя», – подчеркнул президент и поручил председателю Совета Республики Наталье Кочановой взять на особый контроль работу с пожилыми людьми. Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом президент Беларуси заявил на совещании с правительством страны. Поводом послужила информация о том, что якобы в Витебске от коронавируса умерла женщина.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)