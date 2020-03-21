Число инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло до 76, вылечены 15

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«В Беларуси с 23 января 2020 года организована процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. За все время проведено уже более 20 тыс. тестов. На сегодня 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть пациентов данной категории после прохождения лечения уже получила отрицательные тесты и готовится к выписке в начале следующей недели», — сообщили в Минздраве.