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Число инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло до 76, вылечены 15

21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Число инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло до 76, вылечены 15
В Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«В Беларуси с 23 января 2020 года организована процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. За все время проведено уже более 20 тыс. тестов. На сегодня 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть пациентов данной категории после прохождения лечения уже получила отрицательные тесты и готовится к выписке в начале следующей недели», — сообщили в Минздраве.

 
 
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> В Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. «В Беларуси с 23 января 2020 года организована...
 
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