ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат мира по хоккею отменен

21.03.2020 17:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Официально отменено еще одно из главных спортивных событий 2020 года — чемпионат мира по хоккею. Это сделано из-за пандемии коронавируса, сообщает IIHF (Международная федерация хоккея на льду).


Фото: Reuters

«Учитывая текущие обстоятельства и обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет IIHF решил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Цюрихе и Лозанне не может состояться», — сообщается в пресс-релизе.

— Это жестокая реальность для хоккея, но мы должны с ней смириться, — сказал президент IIHF Рене Фазель. — Коронавирус — это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Поэтому мы отложим соревнования и поддержим как государственные органы, так и хоккеистов.

Сообщается, что пока нет возможности перенести текущий чемпионат мира в другую страну в 2021 году, так как предстоящие чемпионаты мира по хоккею с шайбой распределены до 2025 года. Кстати, в следующем году соревнования должны пройти в Беларуси и Латвии.

В настоящее время решается вопрос о том, как будут возвращаться средства тем, кто купил билеты на соревнования.

Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. Напомним, что в настоящее время хоккейные соревнования во всем мире проходят лишь в одной стране.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он должен был пройти в Швейцарии.
 
Новости дня
Новости
 
Журналист Сергей Дорофеев: Кто-то еще не верит в то, что Европа в прямом смысле слова задыхается? А карантин в Беларуси не вводится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика