Чемпионат мира по хоккею отменен

Источник материала: Tut.by

Официально отменено еще одно из главных спортивных событий 2020 года — чемпионат мира по хоккею. Это сделано из-за пандемии коронавируса, сообщает IIHF (Международная федерация хоккея на льду).



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«Учитывая текущие обстоятельства и обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет IIHF решил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Цюрихе и Лозанне не может состояться», — сообщается в пресс-релизе.

— Это жестокая реальность для хоккея, но мы должны с ней смириться, — сказал президент IIHF Рене Фазель. — Коронавирус — это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Поэтому мы отложим соревнования и поддержим как государственные органы, так и хоккеистов.

Сообщается, что пока нет возможности перенести текущий чемпионат мира в другую страну в 2021 году, так как предстоящие чемпионаты мира по хоккею с шайбой распределены до 2025 года. Кстати, в следующем году соревнования должны пройти в Беларуси и Латвии.

В настоящее время решается вопрос о том, как будут возвращаться средства тем, кто купил билеты на соревнования.

Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. Напомним, что в настоящее время хоккейные соревнования во всем мире проходят лишь в одной стране .