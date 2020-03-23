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Россия всё же открыла границу для Беларуси, хотя критиковала её за «неадекватность» во время эпидемии

23.03.2020 09:23 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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16 марта стало известно, что с 18 марта по 1 мая на фоне коронавирусной пандемии Россия закроет границу для Беларуси. Сейчас же выяснилось, что российское правительство передумало. Оказывается, запрет не коснется граждан стран СНГ (то есть и беларусов), Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, объявление о закрытии границы с  Беларусью раскритиковал Александр Лукашенко: «Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить», – заявил он. На что российская сторона ответила, что в Беларуси нет «адекватных» мер по борьбе с коронавирусом, и республика не следует рекомендациям ВОЗ.

Мы дополняем материал.

 
 
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16 марта стало известно, что с 18 марта по 1 мая на фоне коронавирусной пандемии Россия закроет границу для Беларуси. Сейчас же выяснилось, что российское...
 
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