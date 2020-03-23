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Россия разрешила белорусам прилетать в свои аэропорты и транзит через свою территорию
23.03.2020 09:05 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ограничения на въезд в Россию, введенные 18 марта, не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Им разрешено транзитом следовать через территорию страны. Соответствующее распоряжение подписало правительства РФ опубликовано на портале правовой информации,
«Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении граждан государств — участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в РФ через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта», —
В Содружество Независимых Государств, напомним, входят Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина является наблюдателем, Туркменистан в качестве ассоциативного члена.
Ранее о том, что ограничения сняты,
Россия закрыла границы 18 марта. Решение
Это решение раскритиковал белорусский президент. «Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить», —
В российском правительстве этот выпад назвали «вызывающим недоумение» и Минск в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу">заявили, что решение в отношении Беларуси принято в связи с тем, что Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом.
Позже Всемирная организация здравоохранения опровергла это заявление,
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Россия закрыла границы, напомним, 18 марта. Решение было принято «для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения...
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