Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

Источник материала: Полесская правда



Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан в эфире телеканала СТВ ответила на волнующие вопросы о коронавирусе.

Юлия Огнева, СТВ:

Охарактеризуйте, пожалуйста, ситуацию, которая в настоящее время как с заболеваемостью по коронавирусу, так и с точки зрения вообще ОРВИ.

Елена Богдан:

Оснований для паники сегодня нет. В настоящий момент ситуация полностью находится под контролем. Так случилось, что эта ситуация с коронавирусом совпала с ежегодным подъемом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Мы еженедельно мониторим эту ситуацию, начиная с первой недели этого года. Мы сравниваем ее с пятилетним периодом. Мы видим, что сегодня заболеваемость этими вирусными заболеваниями ниже, чем была по прошлому году. Учитывая такую теплую зиму, у нас получилось смещение на 2-3 недели подъема заболеваемости. С прошлой недели мы видим уже снижение ее.

Основными циркулирующими вирусами сегодня являются РС-вирус, аденовирус, ротавирус. У нас циркулируют вирусы гриппа. На сегодняшний момент основную проблему для наших отделений анестезиологии, реанимации тяжелых пневмоний нам дают в основном вирусы гриппа.

Коронавирус характерен малосимптомностью – боль в горле, невысокая температура

Теперь несколько слов о ситуации с коронавирусом. Чем характерен данный вирус – это малосимптомностью. Это боль в горле, субфебрильная (невысокая) температура и общее недомогание. То есть фактически если бы не было наших противоэпидемических мероприятий, то, возможно, мы бы и не обратили внимания на данных пациентов и не принимали бы меры по их изоляции.

Юлия Огнева:

Тогда почему же принимаем?

Елена Богдан:

Мы начали принимать меры с конца января, когда случилась эта ситуация в Китайской Народной Республике. У нас, кстати, достаточно хорошо выстроено взаимодействие с нашими зарубежными коллегами, в том числе и с китайскими коллегами. С нами сразу поделились информацией, и мы начали принимать меры по изоляции тех лиц, которые у нас прибывали из Китайской Народной Республики. Мы перепрофилировали несколько учреждений и все, кто возвращался, проходили 14-дневный карантин. Мы их обследовали сразу по прибытию, при пересечении нашей национальной границы, и на 13-14 день – дважды мы их тестировали для того, чтобы убедиться, что у них нет коронавируса.

Должна сказать, что принимаемые меры позволили нам не допустить достаточно длительное время в страну ни одного случая коронавируса. Также мы начали обследовать не только тех, кто прибывает к нам из Китая, но и из других стран, где начала увеличиваться заболеваемость коронавирусом. Это позволило нам тоже на этапе пересечения нашей границы выявлять пациентов, обследовать их, направлять на изоляцию. Я должна сказать, что с конца января по настоящий момент проведено более 19 тысяч лабораторных тестов для того, чтобы установить, есть у человека заболевание или инфицирование или нет, учитывая, что большая часть у нас без заболеваний.