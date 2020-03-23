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Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы
23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Елена Богдан:
Основными циркулирующими вирусами сегодня являются РС-вирус, аденовирус, ротавирус. У нас циркулируют вирусы гриппа. На сегодняшний момент основную проблему для наших отделений анестезиологии, реанимации тяжелых пневмоний нам дают в основном вирусы гриппа.
Коронавирус характерен малосимптомностью – боль в горле, невысокая температура
Теперь несколько слов о ситуации с коронавирусом. Чем характерен данный вирус – это малосимптомностью. Это боль в горле, субфебрильная (невысокая) температура и общее недомогание. То есть фактически если бы не было наших противоэпидемических мероприятий, то, возможно, мы бы и не обратили внимания на данных пациентов и не принимали бы меры по их изоляции.
Елена Богдан:
Должна сказать, что принимаемые меры позволили нам не допустить достаточно длительное время в страну ни одного случая коронавируса. Также мы начали обследовать не только тех, кто прибывает к нам из Китая, но и из других стран, где начала увеличиваться заболеваемость коронавирусом. Это позволило нам тоже на этапе пересечения нашей границы выявлять пациентов, обследовать их, направлять на изоляцию. Я должна сказать, что с конца января по настоящий момент проведено более 19 тысяч лабораторных тестов для того, чтобы установить, есть у человека заболевание или инфицирование или нет, учитывая, что большая часть у нас без заболеваний.
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Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы
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