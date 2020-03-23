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Вышла от врача и упала в обморок. В Житковичах женщину лечили от ОРВИ - оказалось, коронавирус и пневмония

23.03.2020 18:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельской области выявили еще один случай заражения коронавирусом. Заболела 58-летняя жительница Житковичей. До этого женщина неделю была на больничном с диагнозом ОРВИ и пила антибиотики, но лучше ей не становилось.

  • Елена БычковаЖурналист TUT.BY

Родные госпитализированной рассказывают, что у женщины еще неделю назад поднялась температура, начался сухой кашель. В районной поликлинике ей поставили диагноз ОРВИ и выписали антибиотики. Она пила лекарства, но лучше не становилось. Наконец в субботу женщина снова пришла в житковичскую поликлинику к терапевту. После консультации вышла из кабинета — и упала в обморок. На скорой ее доставили в реанимацию и диагностировали двустороннее воспаление легких. А на следующий день, в воскресенье, 22 марта, стало известно, что у женщины COVID-19.

Янина — племянница заболевшей — с понедельника находится в 6-й больнице Минска. Вчера, когда девушка возвращалась в столицу на учебу из Житковичей, узнала, что у тети коронавирус. Теперь девушка — контакт первого уровня, ведь в субботу они с мамой навещали заболевшую в больнице.


Фото: Reuters

— Я была еще в пути, позвонила мама и сказала, что у тети коронавирус. Меня никто не искал, я сама, когда уже приехала в Минск, вызвала скорую. Сейчас поместили на карантин в четырехместную палату, нас здесь двое. У нас — масочный режим и частые полоскания горла, больше ничего. Взяли тест, результат будет известен через три дня.

Остальных контактировавших с пациенткой с коронавирусом — сестру, детей, коллег и врачей — также изолировали, поместили в гомельскую инфекционку, рассказывает Янина.

— Тетю неделю лечили антибиотиками, которые не помогали. Даже снимок не сделали. В субботу она жаловалась на сильную слабость. После обморока, когда уже поставили диагноз «двустороннее воспаление легких», к ней пустили в палату родных. Позже, когда стало известно, что у тети коронавирус, всех контактировавших в одно время собрали в приемном покое. Контакты первого уровня усадили в автобус и повезли в Гомель, а дети тети отправились в гомельскую больницу на собственном авто, — говорит девушка.

Янина рассказывает, что заболевшая не то что за пределы страны — даже из Житковичей никуда не выезжала.

Сейчас, говорит девушка, тетя находится в реанимации Гомельской туббольницы. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Напомним, в Беларуси на 23 марта зафиксирован 81 случай коронавируса. В воскресенье был выявлен второй официально подтвержденный случай в Гомельской области — и он не завозной, в отличие от первого, когда заболевший спортсмен прилетел из Португалии.

В Минздраве информацию о втором выявленном случае COVID-19 на Гомельщине подтвердили: «У пациентки была пневмония, а всех таких больных проверяют на коронавирус. В интенсивной помощи она не нуждается, в вентиляции легких тоже. В этом районе идут противоэпидемические мероприятия».

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Житковичском районе выявили еще один случай заражения коронавирусом. Заболела 58-летняя женщина.
 
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