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Оставайтесь дома ради нас! Белорусские медики поддержали мировой флешмоб врачей

23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Оставайтесь дома ради нас! Белорусские медики поддержали мировой флешмоб врачей

«Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам — Вы останьтесь дома, чтобы помочь нам!» — белорусские медики: инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, вирусологи, специалисты лабораторного звена, медицинские сестры присоединились к мировому флэшмобу врачей #StayAtHome.

Белорусские медики выступают с призывом к самоизоляции пожилых граждан, хронически болеющих пациентов, тех пациентов, у которых есть, хотя бы, малейшие признаки ОРИ, а также тех, кто прибыл из-за границы и, соответственно, получил рекомендацию к самоизоляции.

Оставайтесь дома ради нас! Белорусские медики поддержали мировой флешмоб врачей

В эти дни врачи из разных стран мира уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение COVID-19.

Оставайтесь дома ради нас! Белорусские медики поддержали мировой флешмоб врачей

Белорусские врачи и эпидемиологи просят не пренебрегать санитарно-эпидемическими нормами и, по возможности, социальным дистанцированием.

#коронавирус #коронавирус в Беларуси
Пресс-служба Министерства здравоохранения

 
 
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«Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам — Вы останьтесь дома, чтобы помочь нам!» — белорусские медики: инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, терапевты,...
 
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