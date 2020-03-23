Оставайтесь дома ради нас! Белорусские медики поддержали мировой флешмоб врачей

Источник материала: Вороновская газета





«Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам — Вы останьтесь дома, чтобы помочь нам!» — белорусские медики: инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, вирусологи, специалисты лабораторного звена, медицинские сестры присоединились к мировому флэшмобу врачей #StayAtHome.

Белорусские медики выступают с призывом к самоизоляции пожилых граждан, хронически болеющих пациентов, тех пациентов, у которых есть, хотя бы, малейшие признаки ОРИ, а также тех, кто прибыл из-за границы и, соответственно, получил рекомендацию к самоизоляции.





В эти дни врачи из разных стран мира уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение COVID-19.





Белорусские врачи и эпидемиологи просят не пренебрегать санитарно-эпидемическими нормами и, по возможности, социальным дистанцированием.

Пресс-служба Министерства здравоохранения