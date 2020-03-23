«В Житковичах за неделю даже снимок не сделали!», — родственница больной коронавирусом

Радио Свобода . Племянница учится в Минске. В воскресенье 22 марта она ехала из Житковичей на автомобиле на учебу в столицу, пишет





«Позвонила мать и сообщила, что у тети обнаружили коронавирус. Мы ее навещали в субботу в больнице.





Тетя неделю болела, был сухой кашель, трудности с дыханием, ей ставили диагноз „острая респираторная вирусная инфекция“. Лучше ей не становилось. В субботу она пошла на очередной прием к терапевту в поликлинику, жаловалась на слабость. Доктор сказал: „Ну что вы хотите, вы же болеете“.





После приема у терапевта она потеряла сознание.





Ее положили в реанимацию, там поставили диагноз „воспаление легких“», — рассказала племянница.





Девушка, как приехала в Минск , сама вызвала «скорую». Ее отвезли в 6-ю столичную больницу. «Взяли все необходимые анализы, жду результатов», — добавила племянница.





Ее мать и другие родственники, контактировавшие с женщиной, сейчас находятся в инфекционном отделении Житковичской районной больницы. Других «контактных» направили в Гомельскую инфекционную больницу.





Племянница добавила, что детям заболевшей женщины только сегодня позвонили из поликлиники Житковичей и предложили сделать мазок. «Они (местные медики. — РС) даже не знали, что тех еще вчера госпитализировали в Гомель !», — возмутилась девушка.





Как стало известно Свободе, заболевшей женщине 58 лет, она живет в Житковичах, работает на одном из предприятий начальницей отдела кадров.





На предприятии Свободе сообщили, что на производстве уже три дня проводят санитарную обработка, с понедельника врачи меряют температуру сотрудникам.





По словам работодателя, женщина не выезжала за границу в последнее время.





Теперь медики выясняют, как у женщины мог появиться новый вирус.









«Женщина не на аппарате искусственной вентиляции легких, она в сознании», — сообщил БелаПАН начальник Главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденчук.





По его словам, родственников женщины, а также всех, кто контактировал с ней — а это 42 человека, в том числе сотрудники Житковичского госпиталя, изолировали на карантин в больницах Гомеля и Житковичей.





Это второй случай заболевания COVID-19 в Гомельской области.





По последним данным Министерства здравоохранения Беларуси, в стране зафиксирован 81 случай заболевания коронавирусом. 59 человек остаются больными, еще 22 выписаны или «готовятся к выписке».