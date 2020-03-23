ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«В Житковичах за неделю даже снимок не сделали!», — родственница больной коронавирусом

23.03.2020 21:26 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У 58-летней жительницы Житковичей диагностировали коронавирус. «До этого она неделю была на больничном. За это время даже снимок легких не сделали. В субботу она потеряла сознание, когда вышла от терапевта. Попала в реанимацию», — рассказала племянница жительницы райцентра.

«В Житковичах за неделю даже снимок не сделали!», — родственница больной коронавирусом
Племянница учится в Минске. В воскресенье 22 марта она ехала из Житковичей на автомобиле на учебу в столицу, пишет Радио Свобода.

«Позвонила мать и сообщила, что у тети обнаружили коронавирус. Мы ее навещали в субботу в больнице.

Тетя неделю болела, был сухой кашель, трудности с дыханием, ей ставили диагноз „острая респираторная вирусная инфекция“. Лучше ей не становилось. В субботу она пошла на очередной прием к терапевту в поликлинику, жаловалась на слабость. Доктор сказал: „Ну что вы хотите, вы же болеете“.

После приема у терапевта она потеряла сознание.

Ее положили в реанимацию, там поставили диагноз „воспаление легких“», — рассказала племянница.

Девушка, как приехала в Минск, сама вызвала «скорую». Ее отвезли в 6-ю столичную больницу. «Взяли все необходимые анализы, жду результатов», — добавила племянница.

Ее мать и другие родственники, контактировавшие с женщиной, сейчас находятся в инфекционном отделении Житковичской районной больницы. Других «контактных» направили в Гомельскую инфекционную больницу.

Племянница добавила, что детям заболевшей женщины только сегодня позвонили из поликлиники Житковичей и предложили сделать мазок. «Они (местные медики. — РС) даже не знали, что тех еще вчера госпитализировали в Гомель!», — возмутилась девушка.

Как стало известно Свободе, заболевшей женщине 58 лет, она живет в Житковичах, работает на одном из предприятий начальницей отдела кадров.

На предприятии Свободе сообщили, что на производстве уже три дня проводят санитарную обработка, с понедельника врачи меряют температуру сотрудникам.

По словам работодателя, женщина не выезжала за границу в последнее время.

Теперь медики выясняют, как у женщины мог появиться новый вирус.


«Женщина не на аппарате искусственной вентиляции легких, она в сознании», — сообщил БелаПАН начальник Главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденчук.

По его словам, родственников женщины, а также всех, кто контактировал с ней — а это 42 человека, в том числе сотрудники Житковичского госпиталя, изолировали на карантин в больницах Гомеля и Житковичей.

Это второй случай заболевания COVID-19 в Гомельской области.

По последним данным Министерства здравоохранения Беларуси, в стране зафиксирован 81 случай заболевания коронавирусом. 59 человек остаются больными, еще 22 выписаны или «готовятся к выписке».
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У 58-летней жительницы Житковичей диагностировали коронавирус. «До этого она неделю была на больничном. За это время даже снимок легких не сделали. В субботу она...
 
Новости дня
Новости
 
«Белпочта» возобновляет прием отправлений в ряд стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика