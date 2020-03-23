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«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб

23.03.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские медики просят по возможности остаться дома прежде всего пожилых граждан, а также пациентов с хроническими заболеваниями, людей с малейшими признаками ОРВИ и тех, кто прибыл из-за границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В соцсетях запустили даже тематический флешмоб. «Мы работаем ради вас, останьтесь дома ради нас» гласит девиз кампании. Социальная дистанция поможет предотвратить распространение вируса и тем самым снизить нагрузку на врачей.

«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб

«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб

«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб

«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб

«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб

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Новости Беларуси. Белорусские медики просят по возможности остаться дома прежде всего пожилых граждан, а также пациентов с хроническими заболеваниями, людей с...
 
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