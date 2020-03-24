Оградите пожилых родственников от посещения массовых мест – завотделением Минской инфекционной больницы

Источник материала: ОНТ

Заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Городской клинической инфекционной больницы Минска Александр Дедков в беседе с корреспондентом БЕЛТА посоветовал оградить пожилых родственников от посещения массовых мест на период регистрации случаев коронавируса.

В этот период по возможности лучше оставаться дома пожилым людям, из групп риска – хронические заболевания, онкология, ВИЧ-инфекция, иммуносупрессивные состояния и др.

Стоит временно воздержаться и от посещения театров, кино и других общественных мест с большим скоплением людей, а также по возможности отказаться от пользования общественным транспортом.

Родственникам необходимо позаботиться о продуктах питания и других необходимых вещах.

Очень важно тем, кто приезжает в Беларусь из-за границы, самоизолироваться на 14 дней, даже если на границе тест на коронавирус был отрицательным.

Если человек находится дома, и у него появились признаки респираторной инфекции, нельзя никуда ходить и вызывать врача на дом. Необходимо позвонить в скорую помощь и сообщить, что недавно приехал из-за границы. Медперсонал в защитных костюмах доставит пациента в специализированную больницу, где проведут диагностику на наличие коронавируса.

Из-за COVID-19 у белорусских врачей работы стало больше. Нужно контролировать дополнительные запасы кислорода, медицинского оборудования, расходного материала. Специалисты инфекционной больницы ездят по другим клиникам, в которые потенциально могут направлять пациентов с коронавирусом, и обучают медперсонал, как организовать стационар под инфекционную больницу, правильно надевать средства индивидуальной защиты.

Фото: iStock





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