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Оградите пожилых родственников от посещения массовых мест – завотделением Минской инфекционной больницы
24.03.2020 19:55 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Городской клинической инфекционной больницы Минска Александр Дедков в беседе с корреспондентом БЕЛТА посоветовал оградить пожилых родственников от посещения массовых мест на период регистрации случаев коронавируса.
В этот период по возможности лучше оставаться дома пожилым людям, из групп риска – хронические заболевания, онкология, ВИЧ-инфекция, иммуносупрессивные состояния и др.
Стоит временно воздержаться и от посещения театров, кино и других общественных мест с большим скоплением людей, а также по возможности отказаться от пользования общественным транспортом.
Родственникам необходимо позаботиться о продуктах питания и других необходимых вещах.
Очень важно тем, кто приезжает в Беларусь из-за границы, самоизолироваться на 14 дней, даже если на границе тест на коронавирус был отрицательным.
Если человек находится дома, и у него появились признаки респираторной инфекции, нельзя никуда ходить и вызывать врача на дом. Необходимо позвонить в скорую помощь и сообщить, что недавно приехал из-за границы. Медперсонал в защитных костюмах доставит пациента в специализированную больницу, где проведут диагностику на наличие коронавируса.
Из-за COVID-19 у белорусских врачей работы стало больше. Нужно контролировать дополнительные запасы кислорода, медицинского оборудования, расходного материала. Специалисты инфекционной больницы ездят по другим клиникам, в которые потенциально могут направлять пациентов с коронавирусом, и обучают медперсонал, как организовать стационар под инфекционную больницу, правильно надевать средства индивидуальной защиты.
Фото: iStock
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Оградите пожилых родственников от посещения массовых мест – завотделением Минской инфекционной больницы
Заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Городской клинической инфекционной больницы Минска Александр Дедков в беседе с корреспондентом БЕЛТА...
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