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Китай и Беларусь объединяют усилия для борьбы с коронавирусом

24.03.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Китай и Беларусь объединяют усилия для борьбы с коронавирусом

Как передает корреспондент БЕЛТА Алина Гришкевич, Китай и Беларусь объединяют усилия для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.

«В последнее время Китай и Беларусь развернули тесное сотрудничество в борьбе с эпидемией пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, – отметил дипломат. – Президент Беларуси Александр Лукашенко сразу же направил послание Председателю КНР Си Цзиньпину с выражением поддержки в связи со вспышкой эпидемии в Китае и поручил белорусскому правительству дважды направить самолет с чрезвычайной гуманитарной помощью Китаю».

Цуй Цимин подчеркнул, что Китай благодарен Беларуси за помощь и поддержку.

После обнаружения коронавирусной инфекции в Беларуси китайская сторона всесторонне поддерживает меры по профилактике и контролю, предпринятые в нашей стране. Цуй Цимин рассказал, что медицинские эксперты из Китая и Беларуси, а также других стран дважды организовывали видеоконференции по профилактике эпидемии пневмонии, которую вызывает новый коронавирус. По его словам, Беларусь и Китай обменялись опытом и наработками в данной сфере.

Цуй Цимин убежден: взаимоподдержка в такой непростой период отражает высокий уровень белорусско-китайских отношений и дружбу между народами.

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Как передает корреспондент БЕЛТА Алина Гришкевич, Китай и Беларусь объединяют усилия для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный
 
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