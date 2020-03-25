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COVID-19 в Беларуси: состояние выздоровевших пациентов и оценка ситуации ВОЗ

25.03.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19 в Беларуси: состояние выздоровевших пациентов и оценка ситуации ВОЗ

Тема COVID-19 продолжает оставаться ведущей в новостных лентах мира. Это отразилось на восприятии вируса и новостей о нём. После волны тревоги и напряжённого возбуждения пришло осознание того, что мы делаем, зачем и почему. 


Очевидно, что меры, которые предпринимаются в Беларуси, – одни из наиболее действенных. Это признает в том числе и ВОЗ. Беларусь пошла по пути разумного, а не жесткого карантина. Она входит в топ-10 стран с наибольшим числом проведенных тестов на коронавирус. 

Минздрав озвучил четкие рекомендации, многие им следуют: отменяются массовые мероприятия, сбалансированы маршруты общественного транспорта. Также в ведомстве посоветовали оставаться дома пожилым людям, а тем, кто вернулся из-за рубежа, две недели побыть на самоизоляции. Нет препятствий для тех, кто хочет и может работать удаленно или не отправляет детей в школу из предосторожности. 

Насколько ответственно в этот период ведут себя белорусы? Как в настоящее время организована работа поликлиник? На эти вопросы ответили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – представитель Всемирной организации здравоохранения Батыр Бердыклычев, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинский наук Игорь Карпов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко, а также главврач 39-й поликлиники Минска Ольга Есманчик.

Подробности – в видеоинформации.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Тема COVID-19 продолжает оставаться ведущей в новостных лентах мира. Это отразилось на восприятии вируса и новостей о нём. После волны тревоги и напряжённого...
 
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