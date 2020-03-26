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Под коронавирус каждый решает свои проблемы: 8 стран призвали ООН потребовать снять санкции
26.03.2020 10:10 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гуттерришу с призывом потребовать от ряда других стран снять односторонние санкции, мешающие национальным усилиям по борьбе с распространением нового коронавируса.
Как передает
"Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности", - говорится в сообщении постпредства.
Ранее Гуттерриш призвал страны G20 снять действующие в отношении других государств санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
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Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гуттерришу с призывом потребовать от ряда других стран...
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