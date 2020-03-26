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Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли

26.03.2020 11:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли

В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня  церковь, которая возведена на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Решение принято на фоне распространения коронавируса, передает Reuters.

Приказ о закрытии Храма Гроба Господня будет действовать в течение недели. Есть вероятность, что этот срок продлят. По словам представителя Ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассара, решение было принято после встречи израильской полиции и церковных лидеров. 

Храм Гроба Господня закрыли в преддверии Пасхи. Накануне праздника в Иерусалим ежегодно приезжают сотни тысяч паломников со всего мира. Отмечается, что если распространение коронавирусной инфекции продолжится, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах.

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В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня – церковь, которая возведена на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Решение принято на фоне распространения...
 
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