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Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли
26.03.2020 11:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня – церковь, которая возведена на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Решение принято на фоне распространения коронавируса,
Приказ о закрытии Храма Гроба Господня будет действовать в течение недели. Есть вероятность, что этот срок продлят. По словам представителя Ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассара, решение было принято после встречи израильской полиции и церковных лидеров.
Храм Гроба Господня закрыли в преддверии Пасхи. Накануне праздника в Иерусалим ежегодно приезжают сотни тысяч паломников со всего мира. Отмечается, что если распространение коронавирусной инфекции продолжится, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах.
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В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня – церковь, которая возведена на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Решение принято на фоне распространения...
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