Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли

Источник материала: ОНТ

В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня – церковь, которая возведена на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Решение принято на фоне распространения коронавируса, передает Reuters.

Приказ о закрытии Храма Гроба Господня будет действовать в течение недели. Есть вероятность, что этот срок продлят. По словам представителя Ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассара, решение было принято после встречи израильской полиции и церковных лидеров.

Храм Гроба Господня закрыли в преддверии Пасхи. Накануне праздника в Иерусалим ежегодно приезжают сотни тысяч паломников со всего мира. Отмечается, что если распространение коронавирусной инфекции продолжится, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах.

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